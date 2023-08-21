رسميًا.. تكليف لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك

كشفت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، عن أعضاء اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة نادي الزمالك في الفترة المقبلة.

وتقدم أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك باستقالتهم، ليتم حل المجلس برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وجاء بيان المديرية كالآتي: "تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير للنشاط الرياضى".

وأضافت: "فى ضوء الاعتذارات التى تقدم بها كل من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى بنادى الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة.. قامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرار يتضمن تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير للنشاط الرياضى وبيانهم كالتالي:

• اللواء/ حسن موسي حسن عبد الكافي ...مديرا تنفيذيا

• أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا

• أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي