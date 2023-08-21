الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق طريق الفيوم بالاتجاهين 6 أيام.. و"الجيزة" تعلن التحويلات المرورية

غلق كلي بطريق الفيوم
غلق كلي بطريق الفيوم

أعلنت محافظة الجيزة عن أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي بالمتحف المصرى الكبير أعلى ميدان الرماية - طريق الفيوم المقرر إنشاؤه، والذي يربط بين المنطقة الأثرية الأهرامات والمتحف المصري الكبير، الأمر الذي يتطلب رفع الكمر الخرساني الخاص بالممشى السياحي. 

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سيستلزم إجراء غلق كُلي بطريق الفيوم بالاتجاهين "بالتناوب"، وذلك لمدة 6 أيام على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، وهي على النحو التالي:- 

1- الاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه شارع ميدان النصر تبدأ الأعمال من الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء الموافق 22-8-2023 وحتى يوم الخميس الموافق 24-8-2023. 
3- الاتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق إسكندرية الصحراوي اتجاه طريق الفيوم تبدأ الأعمال من السـاعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 25-8-2023 وحتى يوم الإثنين الموافق 28-8-2023. 
وتشير محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:-
1 - حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق الفيوم، وترغب بالسير اتجاه ميدان النصر يتم الدخول يميناً إلى الطريق الذي تم استحداثه "الطريق البديل"، ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلي. 
2- حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالإتجاه القادم من طريق المنصورية وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الدخول يميناً إلى الطريق الذي تم استحداثه "الطريق البديل"، ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي، عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلي.
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة أي معوقات.
وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الأعمال، وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة - الطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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