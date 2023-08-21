الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البابا ىتواضروس الثاني يصلي عشية عيد العذراء بالمجر

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم الإثنين، قداس عشية عيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء مريم، في كنيسة السيدة العذراء يرافقه رئيس الملائكة ميخائيل بالعاصمة المجرية بودابست، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة المجر.

كان في استقباله، نيافة الأنبا چيوڤاني أسقف وسط أوروبا والقمص يوسف خليل كاهن الكنيسة القبطية بالمجر.بينما امتلأت الكنيسة بالشعب الذين أتوا للقاء باباهم.

وعقب انتهاء صلوات العشية، قدم كوال الكنيسة عددًا من الترانيم الروحية والألحان القبطية، وشجعهم قداسة البابا مثنيًا على ما قدموه، ولبى طلبهم بالتقاط الصور التذكارية مع قداسته.

وألقى قداسة البابا كلمة روحية بعنوان "الاحتواء أحد كنوز فضائل السيدة العذراء" وذكر مثال لأسلوب السيدة العذراء في احتواء مشكلة نقص الخمر في عرس قانا الجليل، "وَلَمَّا فَرَغَتِ الْخَمْرُ، قَالَتْ أُمُّ يَسُوعَ لَهُ: «لَيْسَ لَهُمْ خَمْرٌ»" (يو ٢: ٣)، وأشار إلى أهمية الحكمة في تناول المشكلات بالصلاة والرجاء.

وأوصى قداسته بأربعة خطوات لاحتواء المشكلات التي نواجهها في الحياة، من خلال:

1- الإحساس بالآخر.

2- الحفاظ على الود مع الآخر وعدم الخصام.

3- وضع فترات للتفاهم، لأن أغلى ما يقدمه الإنسان للآخر هو الوقت.

4- الاتضاع والخضوع.

وبعد انتهاء العظة هنأ قداسة البابا الحضور بعيد السيدة العذراء. وحرص على منح الفرصة لكل الحاضرين لمصافحته ونوال البركة من أبيهم وراعيهم.

وتستعد الكنائس القبطية الأرثوذكسية، غدً الثلاثاء للإحتفال بعيد العذراء مريم ، من خلال صلوات القداسات الإلهية في مختلف الإيبارشيات .

ويختتم الأقباط الأرثوذكس صوم السيدة العذراء، الإثنين المقبل، والذي استمر لمده 15 يوما بقداس العيد صباح الثلاثاء في 22 أغسطس الجاري.

وبالتزامن مع احتفالات صوم العذراء تقيم الكنائس المسيحية نهضات صوم العذراء من خلال برنامج يومي لمده 15 يومًا، والقي فيها العديد من الكهنة العظات الروحية طيلة فترة النهضات الروحية.

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