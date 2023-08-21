الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مخترع الواي فاي: 60% من دول أفريقيا لا تتوفر بها شبكة إنترنت

شبكة إنترنت
شبكة إنترنت

قال العالم المصري د.حاتم زغلول، مخترع شبكات "واي فاي" إن مصر شهدت خلال العشر سنوات الماضية تطورًا كبيرًا في مجال تكنولوجيا الاتصالات، معبرًا: "مصر مازالت بحاجة إلى المزيد من التطور التكنولوجي خاصة أن الإنترنت يحتاج إلى إجراءات مكثفة".

مخترع شبكة الواي فاي 

أضاف زغلول، خلال حواره مع كاميرا ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر فضائية CBC أنه يوجد الآن 22 مليار جهاز "واي فاي" في العالم وهذا الرقم الكبير يشير إلى نجاح هذه التجربة، لهذا يحاول العالم جاهداً جعل هذه الشبكة جيل من أجيال الموبايل.

وتابع "خدمات الإنترنت كانت بطيئة في التسعينات والآن نصل لـ3 مليارات معلومة في الثانية، ورأينا في تجربة الواي فاي لو بدأنا ندي الناس إنترنت أسرع هيحبوا يدخلوا ويشوفوا فيديو وتوصلنا لتكنولوجيا واي فاي وحلينا المشكلات". 

الإنترنت بأفريقيا

واستطرد: "60% من قارة أفريقيا لا يوجد بها انترنت، حتى الآن، وأكثر من 40% من العالم ليس لديه إنترنت أكثر من 40% من العالم ليس لديه إنترنت".

حاتم زغلول واي فاي مخترع شبكات الواي فاي سي بي سي من مصر

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