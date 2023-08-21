الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سويلم يلتقى مدير الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولى

جريدة الدستور

على هامش مشاركة سيادته فى "الأسبوع العالمى للمياه" فى ستكهولم التقى السيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيد ساروج كومارجها مدير الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي.

وأكد الدكتور سويلم على الدور المهم لشركاء التنمية وخاصة البنك الدولى في توفير التمويل اللازم؛ لتعزيز القدرات التقنية والبنية التحتية الإفريقية وتوفير الحلول المبتكرة لتحديات المياه التي تواجه القارة الإفريقية وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه.

وإستعرض الدكتور سويلم خلال اللقاء الموقف التنفيذي لمكون "الماء والغذاء" أحد مكونات برنامج "نوفى" والتي يشارك فيها البنك الدولى، ومناقشة مقترحات تطوير مكونات البرنامج والتي أعدتها الوزارة وخاصة المكون الخاص بـ"زيادة المرونة في مواجهة تغير المناخ لصالح الزراعة والغذاء"، وتعزيز مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية من خلال تنفيذ أعمال تأهيل الترع بتقنيات صديقة للبيئة وتأهيل المنشآت المائية وخاصة بوابات أفمام الترع.

وأشار سيادته لما تقوم به الوزارة حالياً فى مجال تطوير منظومة توزيع المياه فى مصر، وخاصة عند النقاط الفاصلة بين إدارات الرى، مشيرا لدور البنك الدولى المهم فى توفير الدعم الفني لهذا التطوير.

كما توجه سيادته بالتحية للبنك الدولى على دعمهم الفنى للوزارة فى إعداد الدراسة المتكاملة لترعة السويس.

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