الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى يكشف تفاصيل انهيار حوض تبريد بـ"كهرباء أسيوط"

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى إن هناك انهيارًا جزئيًَا حدث بأحد أحواض تبريد المياه بجوار سور محطة كهرباء غرب أسيوط تسبب في جرف الرفات من المقابر، لافتًا إلى أنه تمت السيطرة عليه. 

أضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، أن المياه غمرت نحو 60 فدانًا تقريبًا، وتم جرف الرفات للترع والمصارف المجاورة، لافتًا إلى أن المواطنين استغاثوا بأجهزة الأمن والأجهزة المعنية والأهالي طالبوا بتعويضات عن الأضرار مع عمل سور حول المقابر؛ لعدم تكرار المشهد مرة أخرى، مطالبًا بضرورة  صرف تعويضات للمتضررين من الانهيار، نافيًا تأثر المنطقة بإنتاج الكهرباء بهذا التسريب.

أشار موسى إلى أهمية استخدام مياه الصرف الصناعي بعد معالجتها في الزراعة مستقبلًا، وذلك على غرار محطات إعادة تدوير المياه مرة أخرى.

أحمد موسى برنامج على سؤوليتي انهيار جزئي احواض تبريد المياه محطة كهرباء اسيوط الرفات

الأكثر قراءة

دفتر أحوال وزارة الداخلية: سحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا ومصرع خُط الدقهلية

أمين الفتوى: الصلاة جالسًا باطلة إلا فى هذه الحالة (فيديو)

إلغاء التحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت

بنت بمائة رجل.. جرار يدهس الطالبة عفت شهيدة لقمة العيش بالدقهلية

عفاف مصطفى عن إثارتها للجدل بسبب زيارة الزعيم: لا أسعى للترند

تقارير: الأهلى يرحب بالتعاقد مع موسى ماريجا مهاجم الهلال السابق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟