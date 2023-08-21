أحمد موسى يكشف تفاصيل انهيار حوض تبريد بـ"كهرباء أسيوط"

قال الإعلامي أحمد موسى إن هناك انهيارًا جزئيًَا حدث بأحد أحواض تبريد المياه بجوار سور محطة كهرباء غرب أسيوط تسبب في جرف الرفات من المقابر، لافتًا إلى أنه تمت السيطرة عليه.

أضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، أن المياه غمرت نحو 60 فدانًا تقريبًا، وتم جرف الرفات للترع والمصارف المجاورة، لافتًا إلى أن المواطنين استغاثوا بأجهزة الأمن والأجهزة المعنية والأهالي طالبوا بتعويضات عن الأضرار مع عمل سور حول المقابر؛ لعدم تكرار المشهد مرة أخرى، مطالبًا بضرورة صرف تعويضات للمتضررين من الانهيار، نافيًا تأثر المنطقة بإنتاج الكهرباء بهذا التسريب.

أشار موسى إلى أهمية استخدام مياه الصرف الصناعي بعد معالجتها في الزراعة مستقبلًا، وذلك على غرار محطات إعادة تدوير المياه مرة أخرى.