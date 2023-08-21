الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زغاريد وزفة أيقونات.. آلاف الأقباط بالشرقية يشهدون احتفالية عيد السيدة العذراء

عيد العذراء
عيد العذراء

أدى أقباط محافظة الشرقية صلوات عشية عيد انتقال السيدة العذراء بكنيسة السيدة العذراءوالقديس ماريوحنا الرسول " مطرانية الزقازيق ومنيا القمح "

ترأس قداس الصلاة الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح وكهنة المطرانية، وابتهج آلاف الحضور الذين احتشدوا فى قاعة الكنيسة وساحتها الخارجية، أثناء زفة السيدة العذراء بالأيقونات والصلبان، وأطلقت السيدات الزغاريد فيما ابتهج الأطفال والشباب والفتيات الذين سارعوا للمس أيقونات السيدة العذراء نيلا للبركة.

حضر صلاة العيد النائبة هناء أنيس عضو مجلس النواب وعضوات المجلس القومي للمرأة بالشرقية، على رأسهم الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، وآلاف من أقباط الأرثوذكس بمحافظة الشرقية.

وشهد الإحتفال حالة من الاستنفار الأمني المكثف من قبل قوات الشرطة والتي انتشرت على البوابات لتأمين الاحتفالات.

عيد العذراء

عيد العذراء
عيد العذراء
عيد العذراء
عيد العذراء
عيد العذراء
عيد العذراء
عيد العذراء
عيد العذراء
عيد العذراء
عيد العذراء
عيد العذراء
عيد العذراء
عيد العذراء
عيد العذراء
عيد العذراء
عيد العذراء
عيد العذراء
عيد العذراء
عيد العذراء
عيد العذراء
عيد العذراء
عيد العذراء
عيد العذراء
عيد العذراء
الاحتفال بعيد الانبا تيموثاوس السيدة العذراء مريم انتقال السيدة العذراء صلوات عشية صوم السيدة العذراء

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