إقبال المصطافين علي مزار كليوباترا السياحي وهضبة عجيبة بمطروح

شهد مزار كليوباترا السياحي وهضبة عجيبة إقبال المصطافين للاستمتاع بالأجواء الصيفية والتقاط الصور التذكارية حيث رصدت “الدستور” المصطافين خلال تواجدهم بالمزارات السياحية.

وقال كريم عرفان مدير إدارة الشواطئ بمجلس ومدينة مرسي مطروح، خلال حديثة لـ"الدستور"، إن شواطئ مدينة مرسى مطروح العانة تشهد اقبال من المصطافين في الفترة الحالية ويتم متابعة الالتزام بالتسعيرة المحددة للشمسية و4 كراسي 120 جنيهًا.

وأوضح أنه يتم عمل استطلاع رأي المصطافين خلال تواجدهم علي الشواطئ للتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة داخل الشواطئ العامة وحل مشاكلهم إن وجدت والاستماع إلى المقترحات.

وأكد على أنه يتم متابعة حالة البحر بشكل دوري وفي حالة ارتفاع الأمواج يتم غلق الشواطئ المفتوحة ورفع الرايات السوداء حفاظًا على أرواح المصطافين بالإضافة إلى انتشار فرق الإنقاذ داخل الشواطئ تحسبًا لحدوث أي تداعيات.

وفي سياق آخر كان قد قال عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، في بيان إعلامي سابق له، إن شواطئ المدينة تشهد زحام شديد يوم الجمعة من كل أسبوع نظرًا لوصول رحلات اليوم الواحد في نهاية عطلة الأسبوع، على شواطئ المدينة الساحرة لنقاء مياهها، وتوافر كافة الخدمات لتكون قبلة المصريين، والمصيف الأول.

وشدد عبد المجيد على ضرورة التزام المصطافين بتعليمات رؤساء الشواطئ التي تتابع الحالة العامة يومياً والمسئولة عن توجيه التحذيرات للزائرين بجميع الشواطئ، حفاظًا على أرواح الجميع من ضيوفنا وأهالينا بالمدينة، بمتابعة من أفراد الإنقاذ على الشواطئ.

وأوضح تم تحديد أسعار الشواطئ العامة هذا العام التي جاءت 120 جنيهًا للشمسية و4 كراسي، بمتابعة من مجلس المدينة من خلال حملات تفتيشية والمتابعات الدورية على الشواطئ لمنع التلاعب أو زيادة الأسعار أو فرض رسوم إضافية لاستغلال المصطافين، وناشد الزائرين والوافدين بالإبلاغ الفوري في حالة التلاعب في الأسعار على رقم 0464935266.

المصطافين

المصطافين

المصطافين

المصطافين

المصطافين

المصطافين

المصطافين

المصطافين

المصطافين

المصطافين

المصطافين

المصطافين

المصطافين