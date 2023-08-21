الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن سنة لعاطل وفتاة بتهمة تعاطي "الحشيش" في المطرية

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الإثنين، بمعاقبة عاطل وفتاة بالسجن سنة؛ لاتهامه بتعاطي مخدر الحشيش في الطريق العام بمنطقة المطرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار نبيل عزيز إبراهيم، بعضوية المستشارين طه إبراهيم، إبراهيم غهمي، طلبة فوزي.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم تم ضبطه وبرفقته فتاة وبحوزتهما سجائر من مخدر الحشيش في منطقة المطرية.

وأقر المتهمان بارتكاب واقعة تعاطي المخدرات وحيازتهم المواد المخدرة بقصد التعاطي وليس الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي أحالته للجنايات التي أصدرت السابق.

المخدرات مخدر الحشيش فتاة سجائر

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