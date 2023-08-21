هل يحق لمجلس الزمالك المستقيل الترشح للانتخابات الجديدة؟.. العمايرة يجيب

قال عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، إنه بعد استقالة رئاسة نادي الزمالك تم تعيين لجنة ثلاثية تضم مديرًا تنفيذيًا، ومديرًا ماليًا، ومدير النشاط الرياضي، لتيسير أمور النادي.

وأضاف العمايرة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن اللجنة ستدير شئون النادي حتى 31 أكتوبر، مشيرًا إلى أنها لو وجهت دعوة في الأسبوع الأول من سبتمبر سيتم تحديد اليوم الذي تقام فيه الجمعية العمومية.

رئيس نادي الزمالك المستقيل ليس له حق الترشح لانتخابات النادي

وتابع أن مجلس إدارة نادي الزمالك تقدم باستقالته كاملًا، مؤكدًا أنه يحق لهم الترشح لانتخابات مجلس الإدارة مرة أخرى عدا رئيس نادي الزمالك لأن عليه أحكامًا قضائية وصدر قرار بحبسه اليوم 6 أشهر واجبة النفاذ، مشددًا على أن المجلس الجديد مدته 4 سنوات.