الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة فتاة عشرينية وسط الزراعات بالغربية

ارشيفية
ارشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز كفر الزيات فى محافظة الغربية، على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر، لا توجد بها أي إصابات ظاهرية وترتدي كامل ملابسها، وذلك وسط الأراضي الزراعية بقرية كفور بلشاي التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت إشراف النيابة، وتبين أن الوفاة نتيجة جرعة زائدة من المواد المخدرة.

كانت العميد محمد شبل حبيب مأمور مركز كفرالزيات، قد تلقى إخطارا يفيد العثور على جثة فتاة في العقد الثاني داخل إحدى الأراضي الزراعية بقرية بلشاي بدائرة مركز كفر الزيات، وانتقلت مباحث كفر الزيات برئاسة الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث كفر الزيات، وتبين وجود جثة فتاة في العقد الثاني من العمر بدون إصابات ظاهرية وترتدي كامل ملابسها في إحدى الأراضي الزراعية بقرية بلشاي، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتوصلت التحريات، أن الوفاة نتيجة هبوط في الدورة الدموية، بسبب تعاطي الفتاة جرعة زائدة من المواد المخدرة، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وأخطرت النيابة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتولت التحقيق.

العثور جثة فتاة العقد الثانى العمر وسط الزراعات بالغربية

الأكثر قراءة

إلغاء التحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت

بنت بمائة رجل.. جرار يدهس الطالبة عفت شهيدة لقمة العيش بالدقهلية

هل يحق لمجلس الزمالك المستقيل الترشح للانتخابات الجديدة؟.. العمايرة يجيب

تقارير: الأهلى يرحب بالتعاقد مع موسى ماريجا مهاجم الهلال السابق

الحكم في دعوى الإفراج عن شيري هانم وزمردة.. 28 أكتوبر 

قتلها أمام أطفالها.. شقيقة ضحية القليوبية تكشف تفاصيل الواقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟