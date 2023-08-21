العثور على جثة فتاة عشرينية وسط الزراعات بالغربية

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز كفر الزيات فى محافظة الغربية، على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر، لا توجد بها أي إصابات ظاهرية وترتدي كامل ملابسها، وذلك وسط الأراضي الزراعية بقرية كفور بلشاي التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت إشراف النيابة، وتبين أن الوفاة نتيجة جرعة زائدة من المواد المخدرة.

كانت العميد محمد شبل حبيب مأمور مركز كفرالزيات، قد تلقى إخطارا يفيد العثور على جثة فتاة في العقد الثاني داخل إحدى الأراضي الزراعية بقرية بلشاي بدائرة مركز كفر الزيات، وانتقلت مباحث كفر الزيات برئاسة الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث كفر الزيات، وتبين وجود جثة فتاة في العقد الثاني من العمر بدون إصابات ظاهرية وترتدي كامل ملابسها في إحدى الأراضي الزراعية بقرية بلشاي، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتوصلت التحريات، أن الوفاة نتيجة هبوط في الدورة الدموية، بسبب تعاطي الفتاة جرعة زائدة من المواد المخدرة، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وأخطرت النيابة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتولت التحقيق.