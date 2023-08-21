محافظ أسيوط يشهد فعاليات مؤتمر «ظاهرة تفشى الطلاق.. الاثار والحلول المقترحة»

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، فعاليات مؤتمر "ظاهرة تفشى الطلاق الاثار والحلول المقترحة " والذى تنفذه الأمانة العامة المساعدة للدعوة والاعلام الدينى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف (منطقة الدعوة والاعلام الدينى بأسيوط ) بالتعاون مع جامعة الازهر و جامعة أسيوط و مديرية الاوقاف والمجلس القومى للمرأة ومديرية الثقافة والهيئة العامة للاستعلامات ومديرية التضامن الاجتماعى.

يأتي ذلك تحت رعاية ودعم الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف ومحافظ أسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس شومان وكيل الازهر الشريف الاسبق ورئيس لجنة المصالحات بالازهر الشريف والدكتور محمود الهوارى أمين مساعد الدعوة والاعلام الدينى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف والشيخ صلاح السيد محمد مدير عام مناطق الدعوة بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلى والدكتور احمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب والشيخ سيد عبد العزيز مدير عام الدعوة والاعلام الدينى وأمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط والدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الاوقاف بأسيوط والدكتور على عبد الحافظ رئيس المنطقة الازهرية بأسيوط والكاتب الصحفى محمد نبيل رئيس الادارة المركزية لاقليم وسط الصعيد الثقافى ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والاحياء ومديرى الادارات وممثلى المجلس الاقليمى للسكان بالمحافظة و وحدة السكان بالمحافظة ووالمجلس القومى للمراة وممثلى الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الدين الاسلامى والمسيحى و طلاب وطالبات جامعتى الازهر واسيوط .

وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهورى، ثم الاستماع الى آيات من القران الكريم، ثم كلمة الترحيب للشيخ سيد عبد العزيز والتى رحب خلالها بالحضور الكريم من قيادات الازهر الشريف والقيادات التنفيذية ورأسها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ودوره فى دعم انشطة وفعاليات منطقة الوعظ والإعلام الدينى، مستعرضاً دور مناطق الدعوة والاعلام الدينى لرصد ومعالجة المشاكل والقضايا المجتمعية التى تواجه المجتمع والعمل على حلها ونشر الوعى والاصلاح بين الناس، مشيراً الى مراحل العمل واللقاءات التى سيتم تنظيمها خلال الايام القادمة بمختلف قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات من خلال تنفيذ 75 ندوة توعوية بقرى ومراكز المحافظة .

وعُرض خلال اللقاء، فيلمًا تسجيليًا لبعض فعاليات منطقة الدعوة والاعلام الدينى بأسيوط فى تنفيذ برامج التوعية بخطورة الزيادة السكانية بالقرى والمراكز .

ووجه محافظ أسيوط الشكر للامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر، على جهوده فى مجال الدعوة ودعمه لانشطة وفعاليات الدعوة والاعلام الدينى بمجمع البحوث الاسلامية، كما وجه الشكر للدكتور عباس شومان وجميع قيادات الازهر الشريف وقيادات جامعتى الازهر الشريف وجامعة اسيوط وجميع الحضور على مجهوداتهم فى التوعية ومواجهة القضايا المجتمعية.

وأشاد محافظ أسيوط بالجهود التى تبذلها الدولة بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للحفاظ على تماسك الاسرة المصرية ودعم المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعياً للحفاظ على استقرار الاسرة المصرية والحد من ظاهرة الطلاق ومواجهة اثارها السلبية وتكثيف برامج التوعية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة التى انتشرت وارتفعت نسبتها فى السنوات الاخيرة.

وناشد “سعد” جميع الجهات ومؤسسات المجتمع المدني، للتكاتف والتعاون لتنفيذ برامج الدولة للحفاظ على الاسرة المصرية وتماسكها وتحقيق حياة أفضل للمواطنين مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي اطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ليساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان ،مشيرًا إلى أهمية الدور الإعلامي في تنفيذ برامج ودعم جهود مواجهة قضايا الطلاق واثارها السلبية على المجتمع .

كما استعرض الدكتور عباس شومان ، احكام الطلاق فى الشريعة الاسلامية وخطورة الطلاق والاثار السلبية المترتبة عليه من تفكك للمجتمع وتدمير اركان الاسرة مطالباً بتكثيف الحملات والمبادرات التوعوية للحد من ظاهرة الطلاق وتكثيف برامج التوعية للمقبلين على الزواج وتعظيم الاستفادة من واعظين وواعظات الازهر الشريف .

واستعرض الدكتور محمود الهوارى، خطورة الطلاق على الفرد والمجتمع واثاره السلبية لافتا الى ضرورة تعظيم دور مؤسسات الدولة فى التعامل مع القضية السكانية واجراء الدراسات المتخصصة حول اسباب الطلاق وطرق خفض معدلاته ووضع الحلول والمقترحات لمواجهة تلك الظاهرة .

وأوضح الدكتور محمد عبد المالك، بعض أسباب تفشى ظاهرة الطلاق فى المجتمع وكيفية التغلب على تلك الاسباب وفقا لتعاليم ومبادىء الشريعة الاسلامية الوسطية ، لافتاً الى الدور الهام لائمة الازهر والاوقاف و واعظين وواعظات الازهر الشريف فى تنفيذ برامج التوعية وعقد ندوات وفعاليات توعوية بقرى ومراكز المحافظة للتوعية بخطورة ظاهرة الطلاق واهمية الحفاظ على تماسك المجتمع ، فضلاً عن تنظيم دورات توعية للمقبلين على الزواج .

كما أشار الدكتور أحمد عبد المولى، الى ارتفاع نسبة الطلاق فى المجتمع المصرى خلال السنوات الاخيرة لتصل الى 30 % من نسبة المتزوجين وما ترتب عليها من اثار سلبية وتضرر للاسر المصرية اجتماعيا واقتصاديا فضلا عن تفكك تلك الاسر وما يترتب عليها من انتشار ظاهرة التسرب من التعليم واطفال الشوارع، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الدور الاعلامى لمواجهة تلك الظاهرة والحد منها ومواجهة اثارها السلبية ، لافتا الى دور جامعة اسيوط تحت قيادة الدكتور احمد المنشاوى رئيس الجامعة بكلياتها ومراكزها البحثية فى تكثيف برامج التوعية المجتمعية وتنظيم الفعاليات بالتنسيق مع كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدنى لمواجهة القضايا المجتمعية مثل " تفشى الطلاق والزيادة السكانية والتفكك الاسرى والتسرب من التعليم وغيرها من القضايا " .

وأشار مدير عام مناطق الدعوة بمجمع البحوث الاسلامية، الى الدور الهام لمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف فى تنفيذ برامج توعية وفعاليات على مستوى الجمهورية تستهدف زيادة وعى المواطنين بخطورة القضايا المجتمعية ومنها قضية تفشى ظاهرة الطلاق من خلال توعية دينية واجتماعية بحضور ممثلى الجهات الشريكة وممثلى منطقة الوعظ والاعلام الدينى وتنفيذ 75 ندوة بقرى ومراكز محافظة أسيوط خلال الايام القادمة بدور العبادة ومؤسسات المجتمع المدنى والجامعات.

وفى نهاية المؤتمر تم الاستماع الى فقرة التواشيح والادعية الدينية لبعض طلاب وطالبات جامعتى اسيوط والازهر واستعراض توصيات المؤتمر ومراحل العمل خلال الفترة المقبلة.

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