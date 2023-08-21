محافظ الغربية يلتقي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين

التقى محافظ الغربية، مساء اليوم، بالدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بمقر الجهاز، بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والمستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة، حيث تطرق اللقاء لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين المحافظة والجهاز لتطوير منظومة الأسواق بالمحافظة.

وخلال اللقاء تمت مناقشة إمكانية إنشاء أسواق جملة حضارية داخل محافظة الغربية تشمل وحدات لاستقبال الفاكهة والخضروات واللحوم والدواجن والأسماك واستخدام آليات متطورة للتعبئة والتغليف والعرض والتوزيع لتجار التجزئة وكذا للمواطنين إلى جانب وحدات لحفظ الفواكه والخضر ووحدات لإعادة تدوير المنتجات الزراعية التالفة واستخدامها لإنتاج الطاقة.

والجدير بالذكر أن تلك الأسواق سوف تساهم في تحسين الرؤية البصرية والحد من وجود الباعة الجائلين بالطرق العامة وتوفير مواقع حضارية للتسوق وبيع المنتجات الزراعية بما يحقق سبل الراحة للبائعين والمواطنين يتناسب مع أعمال التنمية التي تشهدها كافة المجالات بمحافظة الغربية.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لتحقيق تنمية في مختلف القطاعات على أرض المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلى جانب آخر، استقبل اليوم الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بمكتبه بدار الإفتاء المصرية، محافظ الغربية، وذلك لتهنئته على تجديد الثقة ومد خدمته لمدة عام آخر مفتياً للديار المصرية، لاستكمال ما بدأه من إنجازات.

وأكد محافظ الغربية أن قرار الرئيس بتجديد الثقة للمفتي، يأتي تكليلاً للجهود المبذولة التي قام بها فضيلته على مدار الأعوام السابقة في تطوير الدار ومواجهة جماعات التطرف والإرهاب في الداخل والخارج بأساليب متطورة وبناء الوعي خاصة لدى الشباب لحماياتهم من الوقوع في براثن التطرف.