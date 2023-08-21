الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«عبد اللاه» يُتابع معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان بحدائق العاصمة

حدائق العاصمة
حدائق العاصمة

عقد المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، اليوم الإثنين، اجتماعا مع الاستشارى المصمم لاعمال المرافق والطرق للمحاور الرئيسية لمدينة حدائق العاصمة، استعرض خلاله المخططات الرئيسية لتغذية المياة بالمناطق الصناعية والكمبوندات وأراضى بيت الوطن والأراضى الجارى تخطيطها ومنطقة البوليفارية بالمدينة، كما ناقش الموقف التنفيذي للمشروعات الطرق والاسكان والمرافق العامة والبينة التحتية ومشروع محطات الكهرباء واعمال الزراعة وشبكات الري.

وفي السياق ذاته، تابع “عبد اللاه” يرافقه عدد من المهندسين التنفيذين والاستشاريين للمشروعات القومية بمنطقة 2350 فدان، مشروعات الإسكان “سكن لكل المصريين” محور محدودى الدخل نموذج 90 متر مربع.

وشدد رئيس جهاز حدائق العاصمة، على الشركات العاملة بالمشروع بتطبيق قواعد المهنية بمواقع العمل وضرورة توفير الخامات اللازمة لانجاز اعمال البناء والتشطيب وتكثيف الاعمال لزيادة معدلات الانجاز وقد تم التنبية على الشركات العاملة بمشروع الاسكان الاجتماعى بضرورة تلافى كافة ملاحظات  السكان عند تسليمهم الوحدات السكنية.

ووجه رئيس جهاز حدائق العاصمة بسرعة الانتهاء من أعمال البردورات والأرصفة والانترلوك حول العمارات بالمواقع الجاهزة لذلك  وتم التشديد على الشركات العاملة بتوفير الخامات المطلوبة لاستكمال الاعمال

ووجه رئيس جهاز تنمية مدينه حدائق العاصمة، بضرورة انهاء اعمال الاسفلت للمناطق الجاهزة لذلك كما وجه على الشركات العاملة بالزراعة بضرورة توفير الخامات اللازمة من مزروعات واشجار ومواسير الرى لاستكمال اعمال الزراعة بالطرق الرئيسية والفرعية وحول العمارات والاهتمام برى وصيانة المسطحات الخضراء والزراعات حول العمارات

يناقش الموقف التنفيذي للمشروعات حدائق العاصمة

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