بلاغ للنائب العام.. التفاصيل الكاملة لتحقيق الموسيقيين مع مطرب المهرجانات "كزابيرو"

تقدمت نقابة المهن الموسيقية بقيادة المطرب مصطفى كامل ببلاغ إلى النيابة العامة ضد مطرب المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ"كزابيرو"؛ لإهانته وتحقير العالم الدكتور أحمد زويل الذي يعد أحد رموز مصر البارزة.

وأصدرت نقابة الموسيقيين بيانًا توضيحيًا كشفت فيه عن تفاصيل التحقيق الذي أجرى مع "كزابيرو" أمس بعد إيقافه عن العمل الأيام الماضية وإلغاء ترخيصه بعد طرح كليب أغنيته الجديدة عليا الطلاق "كله بيكدب".

وجاء نص البيان كالتالي: "بناءً على توجيهات السيد النقيب العام للمهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل؛ بسرعة التحقيق وإصدار التوصيات بشأن المخالفات التي صدرت من المؤدي/ أحمد خالد وشهرته (كزابيرو) التي انتشرت على مواقع السوشيال ميديا من استخدامه ألفاظًا وكلمات خرج بها عن مضمونها الأخلاقي إلى منحنى غير أخلاقي مما يتنافى مع قيم وتقاليد الشعب المصري؛ وكذا الزج بمجسم خشبي في الفيديو كليب يحمل صورة العالم الأشهر/ د. أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل والذي يوقره كل المصريين والعرب والعالم بأسره لكونه رمزًا علميًا متفردًا وتم استخدام هذا المجسم بشكل غير لائق؛ الأمر الذي أثار حفيظة الجميع وذويه ونقابة المهن الموسيقية باعتبارها معنية بالحفاظ على قيم الفن المصري والأخذ على يد كل من يتجاوز بحق أي رمز من رموزنا المصرية والعربية.

وأضاف البيان: "وعليه تم استدعاء المؤدي/ أحمد خالد الشهير بكزابيرو - لجلسة تحقيق يوم الأحد الموافق 20 أغسطس بإدارة الشئون القانونية بالنقابة ولم يبد دفاعًا يقنعنا أو يدحض ما هو منسوب إليه؛ وعقب انتهاء التحقيق أصدرنا التوصيات الآتية: