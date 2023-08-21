الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات للأولى بالرعاية وفرص عمل للشباب بالقطاع الخاص

خلال اللقاء الدوري
خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين محافظ الفيوم يوجه بتوفير

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عدداً من شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين الذي عقد اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل علي حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، وحمدية شعبان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، وأشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا، ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وحازم حسني مدير إدارة المواقف والنقل الجماعي، ومسئول شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي.

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لطلبات عدد من المواطنين، ووجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتوفير معاش تكافل وكرامة للمستحقين، وكذا عدد من المساعدات المالية للأسر الأولى بالرعاية، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، ببحث حالة طفلة تحتاج لإجراء عملية جراحية، وتقديم الدعم الطبي اللازم لها بشكل فوري.

وجه المحافظ، وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، ووجه رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير الدعم اللازم لعدد من الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

كما استمع محافظ الفيوم، لطلبات عدد من المواطنين الأولى بالرعاية بمدينة الفيوم، بشأن توفير أكشاك لهم، ووجه رئيس مجلس مدينة الفيوم بإنهاء إجراءات ترخيص الأكشاك علي أطراف المدينة.

كما وجه المحافظ، رئيس إدارة المواقف والنقل الجماعى، بتيسير إجراءات إعادة ترخيص عدد 6 سيارات للعمل على خطوط السرفيس بدلاً من النقل العام بالتنسيق مع إدارة المرور.

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خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات للأولى بالرعاية وفرص عمل للشباب بالقطاع الخاص

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