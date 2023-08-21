الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ياسمين عبد العزيز تنافس على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الدراما

الفنانة ياسمين عبد
الفنانة ياسمين عبد العزيز

تنافس الفنانة ياسمين عبد العزيز، على جائزة أفضل ممثلة دور أول في مهرجان القاهرة للدراما لعام 2023، في نسخته الثانية، بشخصية “مهرة”،  والمقرر إقامته في مهرجان العلمين الجديدة، عن مسلسل "ضرب نار" الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2023.

وقدّمت الفنانة ياسمين عبد العزيز شخصية "مُهرة"، وهي فتاة شعبية من حي شبرا، وتلتقي بـ"جابر أبوشديد" -الذي يجسده أحمد العوضي-، القادم من سوهاج إلى القاهرة ليفتح ورشة كاوتش في شبرا، تتواصل الأحداث بتعرف جابر على مهرة لتنشأ بينهما قصة حب كبيرة تنتهي بالزواج، تتواصل الأحداث ويكبر الثنائي في العمل ليظهر بعد ذلك رجل الأعمال "ماجد المصري" الذي يحاربهما ويدخل معهما في صراعات كبيرة.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وبطولة كل من ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين.

مفاجآت مهرجان الدراما

المهرجان في نسخته الثانية، يشهد الكثير من المفاجآت التي ستجعله أكثر اختلافًا عن دورته السابقة، بعدما تم ترتيب العديد من الأمور الترفيهية التي تجعله واحدًا من المهرجانات الفنية المميزة خلال العام، خاصة أن رئيسه هو الفنان الكبير يحيى الفخراني، ولجان تحكيمية بها نجوم كبار مثل كريم عبدالعزيز وإلهام شاهين والسيناريست عبدالرحيم كمال والمخرج جمال عبدالحميد.

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