هل يستحق أفشة أن يكون أفضل لاعب وسط مهاجم عن الموسم الماضي؟

كانت رابطة الأندية المحترفة قد أجرت استفتاءً جماهيريًا على منصاتها لاستطلاع رأي الجماهير عن أفضل لاعب وسط مهاجم عن موسم 2022 – 2023 ، ووقع اختيار أغلبية من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على لاعب نادي الأهلي محمد مجدي أفشة متفوقا على كل من المغربي وليد الكارتي لاعب نادي بيراميدز، وسمير فكري لاعب نادي الداخلية السابق، والمنتقل حديثًا إلى نادي المصري البورسعيدي الحالي، وحسين فيصل لاعب نادي سموحة، فهل يستحق أفشة بالفعل هذه الاشادة الكبيرة من الجماهير على مردوده في الموسم الماضي، واختيارها له أفضل لاعب خط وسط مهاجم؟

محمد مجدي أفشة

لعب أفشة مع الأهلي في الموسم السابق 45 مباراة، وسجل 5 أهداف، وصنع 9 أهداف، وهي موزعة كالتالي:

29 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وسجل 3 أهداف، وصنع 6 أهداف.

أي تغيب عن 5 مباريات منها 4 مباريات كان جالسا فيها على دكة الاحتياط، ومباراة واحدة فقط كان خارج القائمة تمامًا.

3 مباريات في بطولة كأس مصر، ولم يسجل سوى هدف، وصنع هدفين.

لم يتغيب عن أي مباراة بداية من دور الـ32 أمام نادي منتخب السويس حتى دور الثمانية أمام المصري.

مباراة كأس السوبر المصري أمام بيراميدز، ولعب 44 دقيقة.

9 مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولم يسجل أي هدف لكنه صنع هدفا.

تغيب عن 5 مباريات كان فيها جالسا على دكة الاحتياط.

3 مباريات في بطولة كأس العالم للأندية، ولم يسجل سوى هدف.

تغيب عن مباراة واحدة، وهي تحديد الحاصل على الميدالية البرونزية أمام نادي فلامنجو البرازيلي، وكان فيها جالسا على دكة الاحتياط.

ساهم في تتويج الأهلي بلقبين كبيرين هما الدوري، ودوري أبطال إفريقيا.

وليد الكارتي

على الجانب الآخر الكارتي، فقد شارك مع بيراميدز في الموسم الماضي في 36 لقاء، وأحرز 3 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة، وهي مقسمة كالآتي :

24 لقاء في الدوري، وأحرز هدفين، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

لم يشارك في 10 لقاءات كلها كان خارج القائمة تماما.

لقاءان في كأس مصر.

لم يشارك في لقاء وحيد في دور الـ32 أمام نادي راية.

لقاء كأس السوبر المصري.

9 لقاءات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ولم يحرز سوى هدف.

لم يشارك في 3 لقاءات كلها كانت في دور المجموعات.

سمير فكري

بينما سمير، فقد لعب مع الداخلية في الموسم السابق 34 مباراة مسجلًا 9 أهداف، وصانعًا 4 أهداف منها 33 مباراة في الدوري مسجلا الأهداف التسعة، وصانعًا الأهداف الأربعة، ولم يتخلف سوى عن مباراة أمام نادي المقاولون العرب في الأسبوع الـ32 كان فيها خارج القائمة تماما، ومباراة واحدة في كأس مصر كانت أمام الأهلي في دور ثمن النهائي،وتخلف عن مباراة واحدة أيضا كانت في دور الـ32 أمام نادي أسوان.

حسين فيصل

أما حسين، فقد شارك مع سموحة في الموسم الماضي في 30 لقاء كلها كانت في الدوري محرزا 4 أهداف، ومقدما 4 تمريرات حاسمة.

أي لم يشارك سوى في 4 لقاءات بواقع لقائين كان جالسا فيها على دكة الاحتياط، ولقائين كان خارج القائمة تماما.

محمد مجدي أفشة الأكثر مشاركة ومساهمات

إذ بلغة الأرقام يتفوق أفشة من حيث عدد المباريات، والمساهمات إذ ساهم في 14 هدفًا بينما سمير في 13 هدفاً، والكارتي في 12 هدفًا، وحسين في 8 أهداف.

إذن يستحق أفشة أن يكون أفضل لاعب خط وسط مهاجم عن موسم 2022 – 2023.