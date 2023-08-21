محافظ بني سويف يبحث استعدادات تنظيم احتفالية اليوم العالمي لمحو الأمية

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه وفد من هيئة إنقاذ الطفولة بحضور "بلال حبش" نائب المحافظ حيث ضم الوفد: كلير إليز من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المعونة الأمريكية الدكتورة عزة شفيق مدير مشروع "قرية متعلمة" هيئة إنقاذ الطفولة، وسمير فاضل نائب مدير مشروع قرية متعلمة بالهيئة، ومحمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور إيهاب أنور مدير المشروع ببني سويف، ونهى محمد مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة.

ناقش المحافظ مع وفد الهيئة عددا من الملفات والموضوعات والخطط المستقبلية للهيئة، داخل المحافظة، وفي مقدمتها مشروع “قرية متعلمة”، والذي يجري تنفيذه في قرى بني سويف، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف إحداث تنمية تعليمية لكافة أفراد الأسرة، ودعم العملية التعليمية للأطفال في المرحلة الابتدائية، وملتحقين التعليم المجتمعي ومحو أمية السيدات من خلال إكسابهن مهارات القراءة والكتابة اللازمتين لضمان استمرارية عملية التعلم والتطوير الذاتي لهن ولأبنائهن.

كما تناول اللقاء بحث الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات المطلوبة لإقامة الاحتفالية، وذلك من خلال التنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة من أجهزة المحافظة التنفيذية لخروج تلك الاحتفالية بالشكل الأمثل.

والتقي "بلال حبش" نائب المحافظ في وقت سابق من اليوم، الوفد، حيث تم استعراض إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية، والجهود والأنشطة والفعاليات والخطط المستقبلية التي تنفذها بالتعاون مع أجهزة المحافظة وتتضمن حزمة من البرامج والمبادرات التوعوية واللقاءات وورش العمل والتدريب في مجال محو الأمية ودعم التعليم المجتمعي من خلال تدريب معلمي تلك المدارس على مهارات الحاسب الآلي، وأساسيات تكنولوجيا التعليم وتحسين مهارات القراءة والكتابة بجانب التنسيق مع هيئة تعليم الكبار لفتح فصول محو أمية لأمهات التلاميذ، وغيرها من محاور المشروع.