الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الكبير أوي7" ينافس على أفضل مسلسل في مهرجان الدراما 2023

الفنان أحمد مكي
الفنان أحمد مكي

ينافس مسلسل الكبير أوي في جزءه السابع الذي عرض عبر قناة ON ونافس ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2023 على جائزة أفضل مسلسل في مهرجان القاهرة للدراما لعام 2023، في نسخته الثانية المقرر إقامته في مهرجان العلمين الجديدة عن مسلسل "عملة نادرة" الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2023.

ودارت أحداث مسلسل الكبير أوي 7 حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، إضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها، ويعرض على قناة on حصريًا فى الثامنة مساء للمرة الثانية. 

أبطال مسلسل الكبير أوي7

وحقق مسلسل الكبير أوي ج 7 منه نجاحًا كبيرًا ولافتًا مع الجمهور خلال شهر رمضان الماضي لعام 2023، وشارك فيه عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، وعلى رأسهم أبطال العمل الفنان أحمد مكي الذي يجسد شخصية جوني والكبير وحزلقوم، والفنانة رحمة أحمد، التي تلعب شخصية مربوحة، وبيومي فؤاد طبيب الوحدة الصحية في قرية المزاريطة الذي يجسد شخصية الدكتور ربيع، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي. 

مهرجان القاهرة للدراما 2023

وتستعد مدينة العلمين لاستقبال النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى التي تقام تحت عنوان "60 سنة دراما" يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

وفُتح باب التصويت للمرشحين على جوائز الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، الذي سيُقام في مدينة العلمين وسيكون التصويت للجمهور.

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