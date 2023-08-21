الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ميرال الهريدى: توجيهات الرئيس بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدعم قاطرة الاقتصاد

النائبة ميرال جلال
النائبة ميرال جلال الهريدي

ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم وزيادة حجمها، مشيرة إلى أن الاهتمام الرئاسي لتلك المشروعات دفع العديد من رواد الأعمال من فئات الشباب رجالًا ونساء إلى استثمار طاقتهم الإبداعية والاستثمارية في إقامة مشروعات أسهمت في تعميق المنتج المحلي.

وأشارت إلى أن كثيرًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة استهدفت إحياء صناعات كانت قد اندثرت كالحرف اليدوية والتراثية، فضلًا عن المساهمة في زيادة حجم الاستثمارات مما يدعم قاطرة الاقتصاد الوطني.

وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن توجيهات الرئيس استهدفت التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق مفهوم الأمن الغذائي، بما يتماشى مع خطة مصر التنموية ورؤية مصر ٢٠٣٠، التي وضعت رواد الأعمال كعنصر مهم من عناصر دفع عجلة الاقتصاد من خلال تقديم كل التسهيلات والخدمات المالية وغير المالية لأصحاب تلك المشروعات من أجل تحفيزهم على الاستمرار ودعم حصيلة الصادرات الزراعية والصناعية.

ولفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى ضرورة تحديث استراتيجية جهاز تنمية المشروعات، مما سيجعله على قرابة كبيرة من رواد الأعمال ومتابعتهم بكل ما يحتاجونه من دعم أو خدمات أو تسهيلات، والعمل على تذليل كل العقبات التي تقف حائل أمام أصحاب المشروعات، مشيرة إلى التطرق لفكرة دعم عملية التحول الرقمي للجهاز وتحقيق الشمول المالي سيسهم بشكل كبير في رقمنة كل المعلومات وامتلاك قاعدة بيانات متكاملة عن أصحاب المشروعات تسهل تقديم الدعم الكامل لهم وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

النائبة ميرال جلال الهريدي مجلس النواب حزب حماة الوطن جهاز تنمية المشروعات رواد الأعمال

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