مصادر بالأنفاق: ترسية مشروع ترام أبو قير خلال الأيام المقبلة

قالت مصادر خاصة في الهيئة القومية للأنفاق إنه سيتم ترسية مشروع ترام أبو قير خلال الأيام المقبلة، وذلك على واحد من التحالفات التي تقدمت للمشروع من أجل تنفيذه.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن تطوير مشروع ترام أبو قير سيساعد بشكل كبير في زيادة الأمان على الخط واستيعاب الكثافة الركابية على الخط، والذي يشهد إقبالًا ضخمًا من المواطنين بشكل يومي. كما سيساعد بصورة كبيرة على تخفيض الاختناقات المرورية بمحافظة الإسكندرية.

وتابعت المصادر أن تطوير ترام أبو قير سيساعد في تقليل استهلاك الوقود، حيث إن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة، وسيساهم المشروع في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبًا في الساعة في الاتجاه إلى 60000 راكب في الساعة في اتجاه (في المرحلة الأولى من أبو قير إلى محطة مصر)، وسيساعد في تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 80 كم/ساعة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

ويمتد خط سكك حديد (أبو قير/الإسكندرية) الحالي على طول ساحل البحر المتوسط من الشرق إلى الغرب مرورًا بوسط المدينة، ويقدر عدد الركاب اليومي المستخدمين لهذا الخط بحوالي 71 ألف راكب.