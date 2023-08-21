باريس سان جيرمان يتعاقد مع يحيى خالد لمدة 3 مواسم

أعلن فريق باريس سان جيرمان لكرة اليد، اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع يحيى خالد لاعب منتخب مصر.

وقال النادي الباريسي في بيان عبر موقعه الرسمي، إن الظهير الأيمن البالغ من العمر 25 عامًا سينضم إلى النادي اعتبارًا من 1 يوليو 2024 لمدة ثلاثة مواسم.

وبدأ يحيى خالد مسيرته الاحترافية مع نادي الزمالك، في سن التاسعة عشرة، وحقق مع الفريق لقب الدوري عام 2019، وثلاث بطولات لدوري أبطال إفريقيا (2017 ، 2018 ، 2019) ولقبين لكأس السوبر الإفريقي (2018 ، 2019).

في صيف عام 2019 ، تمت إعارة الظهير الأيمن إلى فريق تليكوم فازبيرم المجري، قبل التوقيع بشكل دائم مع النادي المجري في عام 2021. وبقميص الفريق المجري، ساهم يحيى خالد في فوزه بالدوري المحلي (2023) وثلاث بطولات لدوري الجنوب الشرقي لكرة اليد 2020، 2021، 2022 و ثلاثة بطولات لكأس المجر (2021 ، 2022 ، 2023).

ومع المنتخب، فاز يحيى عمر بالميدالية الذهبية في بطولة أمم إفريقيا 2020 واحتل المركز الرابع في أولمبياد طوكيو عام 2021. واختير الوافد الجديد لباريس سان جيرمان، كأفضل ظهير أيمن في البطولة هناك، حيث سجل 38 هدفاً.