نائب رئيس وزراء تتارستان: نتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر

قال أولج كوربشينكو نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بجمهورية تتارستان، إن قطاع الأعمال في بلاده يتطلع إلي العمل مع مصر، مُشيرًا إلى حجم التطور الاقتصادي والصناعي في بلاده.

وأكد "كوربشينكو" أن حجم التبادل التجاري مع مصر وصل إلي 27 مليون دولار، خلال 2022 وهو رقم ضعيف نسعى إلي تطويره وزيادته.

وأضاف خلال منتدى الأعمال المصري التتارستاني الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية، أن زيارة وفد بلاده تتوافق مع الذكرى الثمانين للعلاقات الثنائية بين البلدين، وأنه يجري حاليا دراسة إمكانية تصنيع مضخات المياه في مصر وكذلك العمل مع القطاع الخاص المصري

وأشار إلي التطور الكبير في البنية التحتية والمطارات في بلاده وهناك 60 مليار دولار عبارة عن ناتج محلي إجمالي واهم القطاعات الاقتصادية التي نعمل عليها استخراج وتكرير النفط وصناعة السيارات الخفيفه والمتوسطة والشاحنات المتوسطة كما ننتج الطائرات والسفن وإنتاج معدات استخراج النفط وصناعة المعدات الاليكترونية.

وأكد "كوربشينكو"، أن نصف إنتاج بلاده من المواد الغذائية يتم تصديرها إلي الخارج، وهناك عدة مناطق صناعية خاصة ومناطق اقتصادية، مشيرا إلي أن بلاده جاذبه للاستثمار ويوجد 100 منطقة صناعية ومنطقتين صناعيتين يمكن وصفها بالمناطق الضخمة التي يمكن العمل من خلالها.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي تلبيه لدعوة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتطوير التعاون مع كبري الجمهوريات والأقاليم التابعة لدولة روسيا الاتحادية، هذا ويتولى جهاز التمثيل التجاري بالوزارة تنظيم فعاليات هذه الزيارة بالتعاون مع الجهات المختلفة حيث من المقرر أن يزور الوفد المنطقة الصناعية بالعين السخنة كما يعقد لقاء موسع مع الشركات المصرية ينظمه الاتحاد المصري للغرف التجارية إلى جانب الاجتماع مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار.