لو فاتك التريند| أزمة أحمد زويل الأعلى بحثا وكأس العالم للسيدات يتصدر "التريند"

تصدرت العديد من الأخبار التريند وعمليات البحث عبر محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية والتي تنوعت بين السياسية والفنية والرياضية والاجتماعي والعالمية، وترصد "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

- أول تعليق لشقيقة دكتور أحمد زويل على صورته بفيديو أغنية "كزبرة"

علقت الدكتورة نانا زويل، شقيقة العالم الرحل أحمد زويل، على تداول صورة شقيقها الراحل في فيديو أغنية "علي الطلاق"، لمطرب المهرجانات "كزبرة"، مؤكدة أنها لا تستمع لهذا النوع من الأغاني، ولكنها علمت بالمشكلة من بعض المقربين منها.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- أول مديرة مباريات بكأس العالم للسيدات: بروح الاستاد قبل الماتش بـ7 ساعات

تحدثت أمينة قاسم أول مديرة مباريات مصرية وأفريقية في كأس العالم للسيدات، عن كواليس وصولها لهذا المنصب، كاشفة أنها تعمل في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتقوم بعمل مهمات مع الاتحاد الدولي مثل إدارة المباريات.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- أهم ضوابط العمرة 2023 والتزامات شركات السياحة هذا العام

تضمنت ضوابط العمرة لهذا العام عددا من القواعد والإجراءات العامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وترصد الدستور أهم ضوابط العمرة 2023 الخاصة بموسم العمرة لهذا العام التي تم اعتمادها اليوم من قبل احمد عيسي وزير السياحة والآثار.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- "الدستور" ترصد خطورة المتحورات الجديدة لفيروس كورونا

أثار إعلان منظمة الصحة العالمية عن ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا القلق بين سكان العالم مجددًا، والتى كانت قد أعلنت فى مايو الماضى انتهاء جائحة كورونا كحالة طوارئ صحية دولية وذلك بعد 3 سنوات من الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 6.9 مليون شخص عالميًا وأحدث أضرار بالغة بالاقتصاد العالمي.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)