"الدستور" ترصد خطورة المتحورات الجديدة لفيروس كورونا

أثار إعلان منظمة الصحة العالمية عن ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا القلق بين سكان العالم مجددًا، والتى كانت قد أعلنت فى مايو الماضى انتهاء جائحة كورونا كحالة طوارئ صحية دولية وذلك بعد 3 سنوات من الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 6.9 مليون شخص عالميًا وأحدث أضرار بالغة بالاقتصاد العالمي، وخلال الأسبوع الماضي أثار الحديث عن متحورى إيريس أو EG.5 القلق، بالإضافة إلى إعلان منظمة الصحة العالمية منذ يومين عن متحور BA.2.86 والذى مازال تحت المراقبة.

الصحة: المتحورات الجديدة ليست مقلقة ولدينا منظومة ترصد قوية

قال الدكتور وجدى أمين مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، إن كل الأمراض التنفسية وارد يحدث بها تحورات وليس فيروس كورونا فقط، ولكن الأهم هو عدم تسببها فى حدوث جوائح عالمية أو مضاعفات خطيرة.

وأضاف لـ"الدستور" أن كافة متحورات فيروس كورونا يتم وضعها تحت مراقبة ودراسة منظمة الصحة العالمية، للوقوف على طبيعة المتحور وقوة انتشاره وخطورة الإصابة.

وأكد الدكتور وجدى أمين، أن كافة المتحورات التى ظهرت مؤخرًا غير مقلقة حتى الآن وكافة أعراض الإصابة تتراوح ما بين بسيطة إلى متوسطة تتراوح ما بين السعال، الحمى، ضيق التنفس في بعض الحالات، ألم في الجسم والعضلات، الصداع، وأحيانا سيلان أنف والتهاب الحلق، و لم يتم رصد أى حالات خطيرة.

وأفاد بأن متحور BA.2.86 ظهر فى عدد محدود من الدول ولا يستدعى القلق، وفى المقابل انتشر متحور "EG 5" فى دول أوروبا وأمريكا، ويتميز بسرعة انتشاره مما جعله تحت اهتمام منظمة الصحة العالمية لدراسة خصائصه وانتشاره وحتى الآن مازال تحت الدراسة.

وبدوره قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة لديها منظومة ترصد قوية تشمل الترصد الروتينى للأمراض التنفسية الحادة للحالات المترددة على العيادات الخارجية أو المحجوزة فى المستشفيات، ومن خلال المواقع المختارة لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا، مشيرًا إلى أنه يتم فحص التسلسل الجينى للعينات المؤكدة معملياً لمرض فيروس كورونا بمعامل الصحة العامة المركزية بشكل مستمر، لمتابعة ظهور المتحورات الجديدة داخل جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى إن الأدلة العلمية لمتحور "EG 5" تشير إلى أنه أكثر انتشارًا، ولكنه ليس أشد ولا يسبب عبئًا مرضيًا أكثر على المصابين، لافتًا إلى أنه على الرغم من انتشاره في 51 دولة، ولكن آخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الانتشار لفيروس كورونا خلال آخر 28 يوم يؤكد انخفاض عدد الحالات المصابة بكورونا.

وأكد أنه لم يثبت وجود حالات مصابة بمتحور أوميكرون الجديد EG5 في مصر، ولكن وارد في أي لحظة الإصابة وسيتم الإعلان بكل شفافية.

علمية كورونا ليس هناك ضرورة لتغيير بروتوكول علاج فيروس كورونا

ومن جانبها قالت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه ليس هناك ضرورة لتغيير بروتوكول علاج فيروس كورونا الأخير، حيث لم تتغير أعراض الإصابة بالفيروس ومتحوراته، حيث ثبت أن الأدوية الحالية تعالج فيروس كورونا ومتحوراته.

وأشارت إلى أنه بالرغم من انتهاء فيروس كورونا كحالة طوارئ عالمية ولكنه مازال موجودًا كفيروس تنفسي، مثل فيروس الإنفلونزا الموسمية والتى يصل عدد فيروساتها لـ 256 ولذلك ننصح بضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية سنويًا خاصة لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشارت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن طرق الوقاية من المتحور الجديد لكورونا EG5 لا تختلف عن طرق الوقاية العادية من فيروس كورونا وتتمثل فى ؛ الحصول علي كل من تطعيم الجرعات المنشطة للفئات الأكثر تضررا من الإصابة، التطهير المستمر للأيدي والأسطح، التهوية الجيدة وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهويةن الاهتمام بالتغذية الجيدة لرفع الحالة المناعية.



الصحة العالمية: نراقب أنواع جديدة من متحورات كورونا

وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تراقب نوعًا جديدًا من فيروس كورونا يحمل عددًا كبيرًا من الطفرات أخرها متحور BA.2.86 الذي تم اكتشافه في عدد قليل من البلدان ويحتاج إلى مزيد من البيانات لفهم السلالة ومدى انتشارها، مشددة على أن عدد الطفرات "يستدعي الانتباه".

وأضافت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن متحور BA.2.86 لأول مرة في 24 يوليو وتم تصنيفها على أنها متغير تحت المراقبة في 17 أغسطس الماضى، لافته إلى أنه تم اكتشاف المتحور حتى الأن في 3 دول هم؛ الولايات المتحدة والدنمارك وإسرائيل، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية.

وأفادت بأن تقييم المخاطر العالمي للمتحور EG.5 في الوقت الحالي ما زال منخفضًا مثل XBB.1.16 والمتحورات الأخرى المصنفة على أنها مثيرة للاهتمام، وذلك طبقاً للأدلة المتاحة، وعلى الرغم من سرعة انتشاره وقدرته على الهروب المناعي، لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المراضة أو الخطورة.

وتتابع منظمة الصحة العالمية حالياً 7 متحورات تحت المراقبة، وهي "BA.2.75 - Pirola BA.2.86 - CH.1.1 - XBB - XBB.1.9.1 - XBB.1.9.2 - XBB.2.3"، بالإضافة إلى تعقب 3 متحورات أخرى جرى تصنيفها على أنها تحت الاهتمام، وهي "XBB.1.5 - XBB.1.16 - EG.5"، وذلك بحسب شبكة التلفزيون الأسترالية.

ونصحت المنظمة بضرورة الحفاظ على التطعيمات للفئات الأكثر عرضة للإصابة والالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما نصحت الدول بالإبلاغ عن وجود أي حالات، والحفاظ على الفحوصات والتحاليل وعدم إهمال البنية التحتية الصحية التي اكتسبتها الدول خلال فترة كوفيد استعدادًا لأي طارئ.