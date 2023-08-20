أول تعليق لشقيقة دكتور أحمد زويل على صورته بفيديو أغنية "كزبرة"

علقت الدكتورة نانا زويل، شقيقة العالم الرحل أحمد زويل، على تداول صورة شقيقها الراحل في فيديو أغنية "علي الطلاق"، لمطرب المهرجانات "كزبرة"، مؤكدة أنها لا تستمع لهذا النوع من الأغاني، ولكنها علمت بالمشكلة من بعض المقربين منها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية DMC، أنها شاهدت الأغنية على اليوتيوب، واتصلت بعدها بالفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، مؤكدة أنه الرجل المناسب في المكان المناسب لتقديره لعالم جليل اسمه زويل.

وتابعت، أنها بعد ساعة واحدة من المكالمة أخبرها الفنان مصطفى كامل، تم وقف كزبرة عن الغناء، وإحالته للتحقيق بالشئون القانونية، وإحالته للنيابة العامة، وذلك لتعديه على عالم جليل.

ما العلاقة بين عالم مع مؤدي أغنية؟

وتساءلت ما العلاقة بين عالم مع مؤدي أغنية، مؤكدة أن ما يهمها أن نوبل مصر زويل خط أحمر؛ لأنه عندما ينطق اسمه في الكتب العلمية فالجميع يقف تقديرًا له لأنه قيمة وقامة داخل مصر وخارجها، موجهة الشكر للفنان مصطفى كامل لحسن تقديره.