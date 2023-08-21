أول مديرة مباريات بكأس العالم للسيدات: بروح الاستاد قبل الماتش بـ7 ساعات

تحدثت أمينة قاسم أول مديرة مباريات مصرية وأفريقية في كأس العالم للسيدات، عن كواليس وصولها لهذا المنصب، كاشفة أنها تعمل في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتقوم بعمل مهمات مع الاتحاد الدولي مثل إدارة المباريات.

وقالت «قاسم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، دور مدير المباريات، هو أن يكون المسؤول عن متابعة كل شيء من بداية وصول الفرق للملعب وحتى يوم المباراة، مضيفة: "بروح الاستاد قبل الماتش بسبع ساعات".

وأوضحت أول مديرة مباريات مصرية وأفريقية في كأس العالم للسيدات، أن مهمتها هي الإشراف على تمارين اللاعيبين، وتمارين الإحماء، وتجهيز الاحتفالية قبل المبارايات، مشيرة إلى أنها تنتمي لأسرة كروية، ولديها شغف لكرة القدم.

وكشفت أن عملها كمديرة للمبارايات، لم يكن عملها الولـ قائلة : "عملت في وزارة التجارة والصناعة عقب تخرجي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ولم أكن أريد العمل في مهنة لا توجد فيها حركة".

وتقام بطولة كأس العالم للسيدات ٢٠٢٣ التي وصل منتخبي إسبانيا وإنجلترا للمباراة النهائية في أستراليا ونيوزيلندا، بينما حصد المنتخب السويدي البرونزية بعد الفوز على المنتخب الأسترالي بهدفين لهدف.