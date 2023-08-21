الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل غرقا بمياه ترعة في الشرقية

جريدة الدستور

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، جثمان طفل من مياه ترعة الإسماعيلية، دائرة قسم شرطة شرطة  بلبيس وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بغرق طفل بترعة الإسماعيلية، أمام قرية جلفينة نطاق قسم شرطة بلبيس، تم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهرى، وتبين أنها لطفل يدعى " يوسف السيد " 15 سنة طالب بالصف الثاني الإعدادي مقيم بندر بلبيس.

تم نقل الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وجارى تحرير محضر بالواقعة،وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب اتخاذ الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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