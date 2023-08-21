للأسبوع الثاني.. استمرار فعاليات مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية بسوهاج

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، فعاليات الأسبوع الثانى من مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية، وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن الهدف من المسابقة هو تنمية مهارات العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حفاظا على حياتهم من مخاطر العمل.

وتشمل المسابقة 8 مجالات وهى التعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 1 طن، والتعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 65 كجم، والمهارات الفردية للكلور، ومحترفى التعامل مع تسرب الكلور، والتعامل بأمان داخل الأماكن المغلقة، والمهارات الفردية للسيبيا، ومحترفى العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة، والتعامل مع الحريق.

وأوضح اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الموارد البشرية والمراجعة الداخلية ورئيس اللجنة العليا للإشراف على المسابقة، أنه تسابق حتى الان 19 فريق فى مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 1 طن يمثلون محطة مياه البلينا السطحية ومحطة مياه سوهاج غرب المرشحة ومحطة مياه المراغة السطحية ومحطة معالجة صرف صحى الكولا ومحطة مياه اخميم السطحية ومحطة مياه مزاتا والشيخ جبر المدمجة ومحطة مياه جرجا السطحية ومحطة مياه نيدة السطحية ومحطة مياه السكساكا السطحية ومحطة مياه طهطا المرشحة ومحطة مياه بلصفورة المدمجة ومحطة مياه الصلعا المدمجة ومحطة معالجة صرف صحي غرب سوهاج ومحطة مياه توسعات جرجا السطحية ومحطة مياه اولاد سالم السطحية ومحطة مياه المنشآت السطحية ومحطة مياه شطورة المرشحة ومحطة مياه الاحايوة المطورة ومحطة مياه جزيرة محروس المدمجة كما تسابق 11 فريق فى مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 65 كجم يمثلون افرع مياه طما وطهطا والمراغة وجهينة وسوهاج واخميم وساقلتة والمنشاة وجرجا والبلينا ودار السلام.

وأشار اللواء احمد ابو حساب مستشار الشركة لشئون السلامة والصحة المهنية أنه جارى تنفيذ منافسات المسابقة فى مجال المهارات الفردية للكلور والتى يشارك بها 30 متسابقا، وفي مجال محترفي التعامل مع تسرب الكلور والتى يشارك بها 3 فرق، وفى مجال التعامل بأمان داخل الأماكن المغلقة ويشارك بها 16 فريقا، وفى مجال المهارات الفردية للسيبيا ويشارك بها 16 مشاركا، وفى مجال محترفي، العمل بأمان داخل الاماكن المغلقة ويشارك بها 3 فرق وفى مجال التعامل مع الحريق ويشارك بها 18 فريق وان فعاليات هذه المسابقة تتم بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية وتستمر حتى 6 سبتمبر من الشهر المقبل.