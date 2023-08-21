تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 ومصاريف الدراسة لكل كلية

تتصاعدة حدة البحث عن تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 منذ إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات حيث فتحت الجامعات الخاصة باب التقديم لطلاب الشعب العليمة والأدبية للإلتحاق بها خلال العام الدراسي المقبل وفقا لتنسيق كل جامعة أهلية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024

أعلنت جامعة بني سويف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فتح باب التقديم في كليات الجامعة الأهلية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث جاء تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 للعام الماضي كما يلي:-

تنسيق كلية الطب والجراحة 80%.

تنسيق كلية طب الأسنان 78%.

تنسيق كلية العلاج الطبيعي 76%.

تنسيق كلية الصيدلة 72%.

تنسيق كلية الطب البيطري 68 %.

تنسيق كلية الهندسة 68%.

تنسيق كلية علوم الحاسب الآلي 62%.

تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 55%.

تنسيق كلية العلوم الأساسية 55%.

تنسيق كلية الفنون التطبيقية 55%.

تنسيق كلية الإعلام 55%.

تنسيق كلية الإعلام 55%.

تنسيق كلية اللغات 55%.

تنسيق كلية الاقتصاد 55%.

تنسيق كلية التربية 55%.

تنسيق كلية العلوم الاجتماعية 55%.

تنسيق كلية السياحة والفنادق 55%.

تنسيق كلية الحقوق 55%.

تنسيق كلية التمريض 55%.

تنسيق كلية الآثار 55%.

مصروفات جامعة بني سويف الأهلية 2024

يرغيب قطاع عريض من أولياء المور في معرفة مصروفات الدراسة داخل جامعة بني سويف الأهلية لكافة كلياتها وهى كما يلي:-

مصروفات كلية الطب والجراحة 85 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الأسنان 70 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي 60 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة 55 ألف جنيه.

مصروفات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 35 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلوم 30 ألف جنيه.

مصروفات كلية الإعلام 30 ألف جنيه.

مصروفات كلية التجارة 30 ألف جنيه.

مصروفات كلية الآداب 30 ألف جنيه.

مصروفات كلية التمريض 25 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلوم الاجتماعية 40 ألف جنيه.

كيفية التقديم في جامعة بني سويف الأهلية 2023

ويتم التقديم في جامعة بني سويف الأهلية عبر الموقع الإلكترونية ويسدد الطالب مصاريف إدارية 1500 جنيه عقب انتهاء التنسيق الداخلي والحصول على كود الدفع.

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