الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب خلافات بينهما.. التحقيق مع موظفة حرضت عاطلين لتخويف مديرة مدرسة بالإسكندرية

التحقيق
التحقيق

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول قيام قائد سيارة أجرة وآخر وصدم إحدى السيدات بها وإحداث إصابتها، وحجز المتهمين علي ذمة التحقيقات بتهمة التحريض وتخويف مديرة مدرسة بسبب خلافات بين موظفة حسابات ومديرة مدرسة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمكان الواقعة لفحصها.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزة، يفيد بورود بلاغ من مديرة إحدى المدارس تابعة لإدارة المنتزة التعليمية، بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام قائد سيارة أجرة يصدمها وإحداث إصابتها بكدمات متفرقة، واتهمت موظفة حسابات بذات المدرسة بالتحريض على ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.
وتم تشكيل فريق بحث وإجراء التحريات وجمع المعلومات، وتمكن من تحديد المتهم، وألقي القبض علي مرتكبى الواقعة وتبين أنهما عاطلين "لهما معلومات جنائية"، وكذا ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بتحريض من المشكو فى حقها بقصد تخويف المبلغة مقابل تحصلهما على مبلغ مالى منها وتم ضبط الاخيرة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

إدارة المنتزة التعليمية إسكندرية التحقيق مع موظف أمن الأسكندرية بسبب خلافات بينهما قائد سيارة أجرة قسم شرطة ثالث المنتزه

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