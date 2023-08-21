الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"هندسة القناة" تعقد دورة تدريبية عن تصميم الدوائر الرقمية باستخدام "FPGA"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستعد مركز خدمة المجتمع بكلية الهندسة بجامعة قناة السويس، لإقامة دورة تدريبية عن "تصميم الدوائر الرقمية باستخدام FPGA "، وتم فتح باب الحجز في الدورة للطلاب والخريجين.

تأتي الدورة وفق توجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة بأهمية التدريب المستمر للطلاب والخريجين؛ من أجل رفع مهاراتهم، وربطهم بسوق العمل، وتزويدهم بمتطلبات هذا السوق، مؤكدا على ما يشهده العالم حاليا من تطور هائل و متزايد في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والثورة الصناعية المتلاحقة التطور التي نمر بها، وضرورة مواكبة مثل هذا التطور الكبير، وتنمية مهارات أبناء ومنتسبي الجامعة، وأفراد المجتمع ككل في مجالات العلوم المتقدمة.

وتقام الدورة بإشراف عام الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة، وإشراف تنفيذي الدكتورة عبير الشهاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مي شمس مدير المركز، والمهندسة جيهان علام مدير إداري مركز خدمة المجتمع.

- أبرز الموضوعات التي تناولها الدورة 

وتتناول موضوعات  استخدام التكنولوجيا الرقمية مثل الهواتف المحمولة والحواسب عالية الأداء،  والاعتماد بشكل كبير على أدوات و نظم تصميم الدوائر الرقمية، وتصميم الدوائر و الشرائح الإلكترونية الرقمية ودورها الهام في صناعة الأنظمة الصناعية و الروبوتات و الحواسب والهواتف المحمولة والنظم المدمجة و غيرها .
كما تضم نظم و طرق تصميم الدوائر الرقمية وتصميم و تجربة الدوائر الرقمية البسيطة و المعقدة، وكذلك توصيف أجزاء النظام باستخدام لغة توصيف مثل "Verilog"، وهي اللغة الأكثر انتشارا فى مجال تصميم الدوائر الرقمية و يأتى بعدها تحويل تلك التوصيف الى تنفيذ مادي حقيقي باستخدام .FPGA board 
واستخدام الـ FPGA  في تسريع تنفيذ المهام الإلكترونية التي تتطلب عمليات حسابية معقدة و التي يصعب تسريعها باستخدام المعالجات و الميكروكنترولر فى النظم المدمجة المعقدة.

ويتم خلال هذه الدورة  تعلم الآتى :
Course Contents
-Introduction to Digital system
-Introduction to Verilog
-registers, nets
-Vectors, Array
-Memories
-Data types
-Operators
-Procedural Blocks
-Continuous assignments
-Procedural Statements
-State Machines
-Pipelining
-FSM : Mealy and Moore
-Introduction to FPGA
-Xilinx Vivado IDE 
-Gowin IDE (Tang nano FPGA)

وتقام الدورة التدريبية أون لاين عبر برنامج زووم،  ويحاضر بها  الدكتور عماد بدري  المدرس بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة.

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