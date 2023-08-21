مركز بحوث الفلزات ينظم دورة تدريبية فى مجال تكنولوجيا اللحام لطلاب كليات الهندسة

نظم مركز بحوث وتطوير الفلزات دورة تدريبية في مجال هندسة اللحام والتفتيش غير الإتلافي لمجموعة من طلاب كلية هندسة جامعة المنوفية، والمعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، وذلك من خلال مركز التدريب التابع للمركز.

وقال الدكتور إبراهيم غياض، القائم بأعمال رئيس المركز، في تصريح اليوم الإثنين، إن التدريب شمل 25 طالبا من كليتى هندسة المنوفية والمطرية، والمعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، وذلك لمدة شهر، وتضمن برنامج الدورة (طرق اللحام المختلفة، ولحام السبائك المعدنية المختلفة، وكيفية الفحص لوصلات اللحام بالطرق غير الإتلافية مثل الفحص البصري، والفحص بالموجات فوق الصوتية، والفحص بالأشعة السينية، والحبيبات المغناطيسية، وطرق مراقبة وضمان الجودة المصنعة للمعدات بطرق اللحام المختلفة).

وأضاف أن الدورة تطرقت إلى دراسة طرق اللحام المختلفة وتطبيقاتها ولحام المعادن المختلفة مثل الصلب عالي المتانة وحديد الزهر والصلب المقاوم للصدأ وسبائك الألومنيوم في التطبيقات الصناعية المختلفة وكذلك عيوب اللحام وكيفيه تفاديها، وكذا دراسة سبل فحص وصلات اللحام بالطرق غير الإتلافية، بالإضافة إلى شرح كيفية رفع كفاءة جودة اللحام.

وأشار إلى أن فهم أساسيات وتقنيات هندسة اللحام يعد من أهم المجالات التدريبية لطلاب كليات الهندسة في قسمي الهندسة الميكانيكية وهندسة المواد واللحام، حيث تدخل تطبيقات اللحام في صناعات كثيرة ومنها، المنشآت والهياكل المعدنية، والمنشآت البترولية، وصناعة بناء السفن، والطيران، وصناعة السيارات، فضلًا عن أهميتها في مجال الإلكترونيات، وكل ما يتعلق بالبنية التحتية من خطوط المواسير لأية منشأة صناعية أو مدنية، كما تدخل تكنولوجيات اللحام في مجموعة كبيرة من التطبيقات الهندسية المختلفة، مؤكدا حرص المركز على المتابعة المستمرة لتقدم التكنولوجيات في مجال اللحام.

وأوضح القائم بأعمال المركز أن مركز بحوث الفلزات بما يمتلكه من كوادر وأجهزة وخبرات تراكمت على مدار عقود في حل المشكلات الصناعية في السوق المحلي والعربي والإفريقي، يسهم في نقل الخبرات والمهارات والمعرفة لطلاب كليات الهندسة لمساعدتهم في التعامل مع التحديات المتنوعة في المجالات الهندسية، في إطار دوره المجتمعي، وبما يسمح للطالب بمواكبة التطورات في هذا المجال، حيث يتم تدريب الطلاب في مقر المركز وداخل المعامل والورش الخاصة به، حتى يتاح لهم ربط الأجزاء النظرية التي تم دراستها بالمفهوم العملي، ودمج العلم بالتطبيقات الصناعية المختلفة، ما ينعكس على زيادة فرص العمل المتاحة في الصناعات المختلفة بعد تخرجهم، وزيادة فرصهم الوظيفية.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه بتقديم التدريب العملي لطلاب الجامعات، وتوفير الفرصة لهم للاطلاع على أحدث التقنيات العلمية وآخر المستجدات التي تشهدها العلوم في مجالات تخصصاتهم بمختلف الكليات، وبخاصة الكليات العملية.