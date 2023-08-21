الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو غرفة شركات السياحة يكشف تفاصيل والضوابط الجديدة لرحلات العمرة

العمرة
العمرة

كشف مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة، تفاصيل والضوابط الجديدة لرحلات العمرة، لافتاً أن هذا العام ستكون مثل العام الماضي، بجانب إضافة بعض التعديلات التي هدفها الحفاظ على الاقتصاد المصري، وضم جميع التأشيرات للبوابة الالكترونية.

وقال “صادق” خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى" اليوم الاثنين، إن هناك قانون صدر بشأن البوابة الإلكترونية وهو يشمل أي مصري يسافر لأداء العمرة، حيث تم اختراق هذا القانون العام الماضي ولذلك فأن هذا العام سيكون القانون ديناميكي والقرارات ستكون متواكبة مع ما تصدره الحكومة السعودية من تاشيرات جديدة.

وتابع: "لو صدر أي تأشيرة جديدة من المملكة العربية السعودية لابد أن تضم للبوابة الالكترونية للقضاء على الكيانات الموازية"، موضحًا أن الكيانات الموازية تعتبر سرطان ينهش في اقتصاد مصر الوطني، قائلًا: "بيلموا فلوس من الناس ومفيش أي مسؤولية تجاه المعتمر".


وطالب عضو غرفة شركات السياحة، المعترون علي ضرورة أن يلجأوا  للدولة، قائلاً:" لأنه من المفترض أن ترعى كل شيء والفلوس اللي بتتدفع للدولة تعود خدمات على المعتمر، ومفيش حاجه بتتاخد غير لما بترجع بخدمات على المعتمر سواء صحية أو أي خدمات تطرأ علي المعتمرين خلال فترة العمرة".
 

السياحة التأشيرات العمرة البوابة الألكترونية

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