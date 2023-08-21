كوريا الجنوبية تسعى للتعاون مع مصر في إنتاج الوقود الأخضر للسفن

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، السفير كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، الذي تسلم مهام عمله مؤخرا، وذلك لبحث سبل تطوير العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية في مجالات البترول والغاز الطبيعي والطاقة الخضراء.

ورحب الوزير بالسفير متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديدة في مصر، مشيرًا إلى ما يشهده قطاع البترول والغاز من تطور في البنية التحتية والأنشطة والمشروعات يهيىء فرصًا متنوعة للعمل المشترك مع الشركات الكورية في مشروعات تجارة وتداول البترول والغاز ومستودعات التخزين بالموانيء و تموين السفن بالوقود وصيانتها.

ولفت إلى أهمية بحث فرص التعاون بين الجانبين في الطاقات المتجددة والخضراء، في ظل الخبرات المتميزة للشركات الكورية في هذا المجال، مشيرًا إلى تنفيذ أعمال عددًا من المشروعات البترولية وفي مقدمتها مشروع مصفاة المصرية للتكرير، يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين قطاع البترول والشركات الكورية.

وأشار إلى أهمية التعاون في مجال تطوير العنصر البشري، ولاسيما في ظل البرامج التدريبية المتطورة التي يوفرها الجانب الكوري، والتي يحرص قطاع البترول على إيفاد شباب العاملين سنوياً إليها.

ومن جهته؛ لفت السفير الكوري، إلى الأهمية التي توليها بلاده لتطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر وتنمية اعمال الشركات الكورية وخاصة في قطاعات الطاقة والبترول والغاز الطبيعي، مشيداً بما تشهده مصر من نمو كبير في المشروعات والاستثمارات وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال إنه يلمس اهتماماً مشتركا ً من الجانب المصري بتطوير التعاون مع كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أن قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لها، تمثل عامل جذب للاستثمارات والشركات الكورية.

ونوه بأن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل ركيزة مهمة للتعاون الإقليمي والدولي في مجال الغاز الطبيعي، وأن بلاده تقدر الدور المهم لهذا المنتدى، لافتًا إلى وجود فرص للتعاون في مجال وقود السفن الأخضر، في ظل التكنولوجيات الكورية المتطورة في هذا المجال.