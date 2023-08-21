الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لافروف: الدبلوماسية الروسية منفتحة على التفاعل مع كل طرف يشاركنا قيم المساواة والاحترام

لافروف
لافروف

قال سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسي، أن روسيا تدعو باستمرار إلى تعزيز مكانة القارة الأفريقية.

ودعا "لافروف"، بحسب تصريحاته خلال افتتاح المنتدى العالمي السادس للدبلوماسيين الشباب الروسي نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، إلى ضرورة الإنصات والأخذ فى الاعتبار صوت كل دولة عند اتخاذ قرارات ذات أهمية عالمية.

وتابع أن الدبلوماسية الروسية منفتحة على أقرب تفاعل مع كل طرف يشاركنا قيم المساواة والاحترام المتبادل، وتتفق مع عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، مثمنا جهود دول الجنوب للمساعدة في تسوية الأزمة الأوكرانية.

الأزمة الأوكرانية افتتاح المنتدى العالمي السادس للدبلوماسيين الشباب المنتدى العالمي السادس للدبلوماسيين الشباب الروسي روسيا الخارجية الروسية أوكرانيا أفريقيا

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