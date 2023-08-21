الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد توزيع أجهزة تعويضية لـ40 حالة من ذوى القدرات الخاصة

جانب من توزيع الأجهزة
جانب من توزيع الأجهزة

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الإثنين توزيع أجهزة تعويضية لـ40 حالة من ذوي القدرات الخاصة علي مستوى المحافظة، بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي ومؤسسة الإصلاح الخيرية بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وأكد "المحافظ" أن فخامة رئيس الجمهورية هو الداعم الأول لذوي القدرات الخاصة وأمر بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لهم، من خلال توفير وصرف الأجهزة التعويضية وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والثقافية والفنية لهم ودمجهم في المجتمع ومشاركتهم كافة الاحتفالات الرسمية والأعياد القومية.

كما أكد "مختار" على أن أبناءنا من ذوي القدرات الخاصة هما طاقة أمل ونور لنا جميعا نستمد قوتنا منهم ودعمنا الكامل لهم، مشددا علي تلبية كافة مطالبهم ودمجهم في المجتمع ومشاركتهم كافة الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والفنية.

وأشار "المحافظ" إلى أن هناك تعاونا مشتركا بين كل أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الرعاية لكبار السن وذوي الهمم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يضعهم ضمن أولى أولوياته.

وثمن "مختار" دور مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية والقائمين على مؤسسة الإصلاح الخيرية  من أجل توفير وتقديم كافة الخدمات لأهلينا من كبار السن وذوي الهمم والقدرات الخاصة، مؤكدا على دعمه الكامل لهم لمواصلة العمل.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية أجهزة تعويضية القدرات الخاصة

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