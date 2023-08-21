السياحة الأوروبية في المقدمة.. 12 رحلة طيران سياحية تصل مرسى علم اليوم

يستعد مطار مرسى علم الدولي علي مدار ساعات، اليوم الاثنين، لاستقبال عدد 12 رحلة طيران سياحية، قادمة من مطارات أوروبية، وذلك ضمن 139 رحلة أسبوعية بدأ المطار فى استقبالها من أول السبت الماضي ويستمر فى استقبالها حتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وكشفت جداول التشغيل لرحلات الوصول بمطار مرسى علم، عن استعداد المطار لاستقبال 12 رحلة طيران بينها 5 رحلات من المطارات التشيكية و3 رحلات من إيطاليا ورحلتين داخليتين، ورحلتين من ألمانيا.

وأوضحت كشوف الرحلات عن استعداد المطار لاستقبال 139 رحلة طيران دولية أوروبية علي مدار الاسبوع الجاري، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا وغيرها من الدول الأوروبية.

وتشهد المنتجعات والفنادق السياحية بمدن البحر الأحمر المختلفة وخاصة مدن الغردقة ومرسي علم، نشاطًا كبيرًا في نسب الأشغال والحجوزات، وذلك منذ بداية موسم السياحة الصيفية، وتزامنًا مع زيادة أعداد وصول الوفود ورحلات الطيران الدولية وخاصة القادمة من أوروبا، حيث تصدرت السياحة الأوروبية الاعلي وصولًا لمنتجعات الغردقة ومرسي علم، ومن بينها السياحة الألمانية والتشيكية، وفي مرسى علم تصدرت السياحة الايطالية مقدمة الجنسيات الوافدة إليها.