"القاهرة الإخبارية": تعليق الرحلات الجوية فى مطار فنوكوفو الدولى بموسكو

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" تعليق الرحلات الجوية في مطار فنوكوفو الدولي في موسكو، بحسب ما أعلنته وسائل الإعلام الروسية.

وأعلنت وزارة وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، اعتراضها طائرة مسيرة أوكرانية فوق العاصمة موسكو، ما أدى إلى تحطمها، دون إصابات، مما ترتب عليه تعليق الرحلات الجوية في مطار فنوكوفو الدولي.

فيما علقت السلطات الروسية أمس الأحد العمل بمطاري "فنوكوفو" و"دوموديدوفو" في موسكو، وذلك بعد هجوم بطائرة مُسيرة أوكرانية استهدف محطة للسكك الحديدية في مدينة كورسك في غرب روسيا، واصطدمت بسقف محطة للسكك الحديدية، الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة من شظايا الزجاج.