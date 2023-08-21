حظك اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 لجميع الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل

مهنياً: يوم ماطلب يجعلك تركض في كل الاتجاهات كن مرن وهادئ وحاول أن تنجز أعمالك في وقتها المناسب كي لا تقع في فخ التقصير وتلام على ذلك.

عاطفياً: علاقتك بالشريك مستقرة جداً وخالية من الشوائب، فلا تجازف وتذهب في خيالك إلى البعيد فقد تشعر بالندم لاحقاً.

صحياً: حاذر الأزمات، وقد تكون أزمات مشتركة بين الوضع المالي والعاطفي

الثور

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى تراكم في الأشغال والكثير من المواعيد التي تتعلق بالأعمال كما يشير إلى تغييرات جذرية تحصل حولك، وإلى تحول قد يفاجئك في البداية لكنه يأتي لمصلحتك.

عاطفياً: إحذر اليوم أكثر من أي وقت مضى من حدوث المشاكل الزوجية، لا تكن منعزلاً وافتح قلبك للحبيب من جديد.

صحياً: قد يطرأ أمر ما ينذر وضعك الصحي بالخطر ويبقيك في حال من القلق المستديم.

الجوزاء

مهنياً: تعيش اجواء ناجحة وراحة مدعمة بالحظوظ والتقدم والازدهار تحت تاثير القمر من الميزان لذلك لا تستبعد تعاوناً مع فئات جديدة وتبدّلاً لبعض الأوضاع بحيث تضع حدّاً لشراكة أو لتعاون قديم.

عاطفياً: تتجاوز الصعوبات والعراقيل برفقة الحبيب وتتقرب منه أكثر فأكثر، ولا تؤجل مشاريعك المقررة معه.

صحياً: تتخطى مرحلة من الصعوبات تركت فيك أثراً سلبياً انعكس على وضعك الصحي.

السرطان

مهنياً:لا يزال القمر يتنقل في برج الميزان اي في البيت الرابع ما يسبب لك مزاجية وتراكم بالأعمال والواجبات والمسؤوليات قد تجبر على السفر فجأة لإنهاء صفقة مهمة وتقبل على العمل بنشاط وترغب في تنفيذ أفكارك الجديدة.

عاطفياً: عليك أن تعيد حساباتك والتفكير في القرارات التي اتخذتها من الشريك كي لا تحدث أخطاء مجدداً لا يمكن تصحيحها لاحقاً.

صحياً: الأعمال تبدو كثيرة جداً ومرهقة، ويمكن أن تهدّد في بعض الأحيان أعصابك.

الاسد

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم طاقة كبيرة تساعدك على تخطي كل المصاعب بثقة كبيرة بالنفس كما بشرى سارّة وهدية من أحد الزملاء، وتطلق عملية خلاّقة جداً أو مشروعاً مميزاً.

عاطفياً: تناقش الكثير من القضايا المهمة والأفكار التي تتعلق بمستقبل علاقتك بالحبيب وتحاول إيجاد الحلول المناسبة لبعض المشاكل.

صحياً: لا تجازف بوضعك الصحي من أجل البرهنة أنك قادر على العمل ساعات طويلة بدون استراحة.

العذراء

مهنياً: يوم مالي بامتياز تقابل شخصية مهنية مهمة في العمل اليوم، لكن حاول ام تراقب المصاريف الزائدة وأن توظف أموالك في المكان المناسب و حاول أن تشرح أفكارك وآراءك ومشاريعك المستبقلية.

عاطفياً: تفهم مشاعر الحبيب ولا تضغط عليه أكثر لأن لا قدرة له على ذلك، ولا سيما أنه يمر بوضع مقلق ومضطرب بعض الشيء.

صحياً: قد يصادفك اليوم ما يزعجك ويثير أعصابك ويبقيك في حال من الاضطراب.

الميزان

مهنياً: يريحك هذا اليوم الممتاز الذي يقدم لك قوة الارادة والثقة الكاملة المتكاملة ويساعدك على تخطي ضغوط مهنية ثقيلة ومزعجة، ويزوّدك الشجاعة والجرأة والحيوية لتسوية المشاكل السابقة.

عاطفياً: كن دقيقاً إلى أقصى حد في كلامك مع الحبيب وتوخَّ الحذر في طريقة نقاشك معه فهو حساس جداً.

صحياً: تستجيب لطلب أفراد العائلة بضرورة اتباع حمية لأنهم خائفون عليك كثيراً.

العقرب

مهنياً: يوم متقلب من اصعب الايام كن حذرا ولا تجازف بحيث قد تسمع بحدوث بعض التغيرات أو القرارات المفاجئة في العمل تشعرك بالقلق، انتظر حتى تتأكد من الحقائق.

عاطفياً: يبذل الحبيب الكثير من الجهود لإرضائك وتنفيذ رغباتك ومطالبك، فاستجب له وعبر عن تقديرك لما يقوم به.

صحياً: تستعيد بعضاً من عافيتك بعد تطبيقك إرشادات طبيبك، فتابع على هذا النحو لكي تستعيد عافيتك كاملة.

القوس

مهنياً: يوم جيد للتسلية والعمل معا يحمل تقدما سريع الايقاع ممتاز لذلك توقّع فرصاً وعروضاً، قد تستعذب حضوراً يحدّثك عن اشخاص غابوا من حياتك، أو ربما تتذكر ما كان بسبب بعض الاحداث والظروف المحيطة.

عاطفياً: عليك أن تكون أكثر تعاوناً وتفاهماً وشفافية مع الحبيب لتنجح في التقدم بالعلاقة والسير بها نحو الهدف المنشود.

صحياً: حاول تقاوم شهيتك وشرهك نحو الأطعمة.

الجدي

مهنياً: مهما سمعت من انتقادات لا تستسلم، فالشجرة المثمرة وحدها تبقى عرضة للرشق بالحجارة.

عاطفياً: لا تحمّل الشريك هموم المستقبل، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها، والسبب يكمن في تعاطيك معه على نحو مستغرب.

صحياً: لا تكثر من شرب المنبّهات، فهي تسبب لك آلاما في المعدة وأرقاً وقلة نوم.

الدلو

مهنياً: القمر في الميزان يساعدك على تخطي المصاعب ويقدم لك فرصا استثنائية للسفر والتواصل مع بعض الأطراف الخارجية، أو للقاء شخص غريب عنك يحمل إليك مشروعاً.

عاطفياً: التهدئة مع الشريك مطلوبة بقوّة اليوم قبل الغد، والمرحلة المقبلة قد تكون أفضل إذا أحسنت التصرف.

صحياً: عليك مراجعة الطبيب عند الضرورة، لكن لا داعي إلى القلق والخوف

الحوت

مهنياً: يوم جيد لكن عليك وحدك اخذ المبادة والمباشرة بالقيام بزيارات عمل تؤسس لمرحلة جديدة، وتكون حافزاً لتحقق خطواتك المستقبلية ومشاريعك المهمة.

عاطفياً: التدخلات تؤدي إلى إشكال وخلاف قوي مع الشريك، وهذا بمثابة إنذار للمستقبل بغية أخذ الحيطة والحذر لتفادي الأسوأ.

صحياً: لا تهمل نفسك أكثر من اللازم، فهذا له انعكاسات سلبية تظهر تباعاً