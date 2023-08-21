المجتمعات العمرانية: 3 سبتمبر جلسة البيع العلنى لـ6 محلات وصيدلية بأخميم

أعلن جهاز مدينة أخميم الجديدة برئاسة المهندس مصطفي هارب، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طرح استكمل الخدمات بالمدينة، وذلك لطرح عدد 6 محلات تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح ما بين 33 إلى 67 بالسوق التجاري بمنطقة الخدمات شمال بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح المهندس مصطفى هارب، أن هيئة المجتمعات العمرانية وضعت عدة منها الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية نظير سداد مبلغ 299 جنيها عن كل محل او صيدلية، كما ستعقد جلسة المزاد بمقر المزاد يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023.

وأشار رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، إلى أنه يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ بقيمة 25 ألف جنيه عن كل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

وأفاد رئيس جهاز مدينة أخميم، أن ضمن الشروط الحصول على محلات التجارية والصيدلية، أن يتم استكمال نسبة 10% و أضاف 1% كما يتم أضاف 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية للراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

واستكمال المهندس مصطفى هارب، إحدى الشروط للحصول على المزاد بإضافة نسبة 5% من إجمالي القيمة البيعة كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام والباقي يتم سداده بنظم تقسيط ميسرة بطرقتين، أحدهما يتم سداد المستحقات المالية على 4 أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضاف إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي.

وأوضح أنه يتم أضافة نسبة 0.5% مصاريف تحصيل وأضاف 2% طبقا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسوم المزاد مع القيام المستفيدين بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

وأفاد أنه يجوز معاينة المحلات والصيدلية على الطبيعية خلال مواعيد العمل الرئيسية، كما يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2018 من قانون التنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.