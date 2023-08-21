الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البشبيشى لـ"الشاهد": على أجهزة الدولة أن لا تتهاون مع الإخوان لوجوههم الكثيرة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وطارق البشبيشي

قال طارق البشبيشي، القيادى الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن الإخوان جماعة سرية وليست حزب وهم يسرقون أبناء الشعب، ويرمون شباكهم عليهم ويتم الاختيار من بينهم حتى الذين لا يتماشون مع سياسة الجماعة يتعهدونهم حتى لا يكونوا ضدهم.

 

الإخوان يظهرون ضعفاء في هذه الحالة

 وأضاف "البشبيشي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان يشبهون "السوستة"، وطالما كانت الأقدام فوقهم يظهرون ضعفاء، ولو رفعت الأقدام من عليهم يؤذونك مرة أخرى.

 

ودعا أجهزة الدولة أن لا تتهاون مع الإخوان لأن لهم تجارب كثيرة ووجوه كثيرة. 

طارق البشبيشي الإخوان أجهزة الدولة لاتتهاون وجوه كثيرة

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