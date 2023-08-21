الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"البشبيشى" لـ"الشاهد": الإخوان يصطادوا عناصرهم من المساجد

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وطارق البشبيشي

أكد الكاتب والباحث والقيادي الإخواني السابق، طارق البشبيشي، أن جماعة الإخوان تعطي في دروسها بعض من رسائل البنا، في دورات الانتساب، ولس كلها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز، أن مرحلة العامل هي الأخطر في مرحلة التجنيد والانضمام للإخوان، ويليها رسالة التعليم ورسالة المؤتمر الخامس، والإقرار باستخدام العنف.

وتابع: "رسائل التعليم هي الأخطر، وهي من علمت الإخوان العنف والخروج على المجتمع، كان يتم تداولها شفويًا فترة، ولكنها موجودة في كتاب رسائل البنا، مؤكدًا أن رسالة التعليم هي بؤرة فكر الإخوان؛ لأن فيها البيعة، الإخلاص، الطاعة، التجرد والإخلاص وغيرها.

ولفت الكاتب والباحث والقيادي الإخواني السابق، طارق البشبيشي، إلى أن المسجد مهم بالنسبة للإخوان؛ لأنهم بيصطادوا من المساجد.

البشبيشي الشاهد الإخوان رسالة التعليم المساجد

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