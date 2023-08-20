الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ورشة عمل بـ"تربية أسيوط" لدراسة وضع للجهاز الإداري للجامعة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت اللجنة العليا لدراسة الوضع الراهن لقطاع الجهاز الإداري، بالتعاون مع كلية التربية، الأحد، ورشة عمل بعنوان "العصف الذهني".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور حسن محمد حويل عميد كلية التربية، وحاضر في الورشة الدكتور مصطفى محمد مرسي مدير عام مركز نظم المعلومات بالكلية، بقاعة الدكتور محمد رجائي الطحلاوي بمبنى أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

حضر افتتاح الورشة شوكت صابر، رئيس اللجنة العليا وأمين عام الجامعة ووائل محمد محمود، أمين الجامعة المساعد ومحمود يونس، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية وسلوى هلالي محمد، أمين عام كلية التربية، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، وحشد من العاملين بالكلية.

وأوضح د.حسن حويل؛ إن الورشة تهدف إلى مشاركة العاملين في الجهاز الإداري بالجامعة في النقاش حول ما يمتلكه الجهاز الإداري من نقاط قوة، وما يواجهه من نقاط ضعف، والفرص الخارجية المتاحة التي قد تزيد من كفاءته، والتهديدات الخارجية التي تعوق عمله، وذلك بهدف وضع توصيات تسهم بفاعلية في وضع الخطة الاستراتيجية لجامعة أسيوط 2024 /2029، وبما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، ورؤية مصر 2030.

أشار شوكت صابر، إلى حرص إدارة الجامعة على تشكيل اللجنة العليا؛ لدراسة الوضع الراهن لقطاع الجهاز الإداري، قبل وضع الخطة الاستراتيجية لجامعة أسيوط 2024 /2029 بوقتٍ كافٍ؛ حرصًا على إشراك العاملين بالجامعة في وضعها؛ من خلال ذكرهم الإيجابيات، والسلبيات واقتراحاتهم ؛لحل المشكلات التي تعرقل سير العمل بشكلٍ سلس، وسريع.

من جانبه، أشاد وائل محمود بحرص كلية التربية على عقد هذه الورشة، والمساهمة في النهوض بالجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى تميز كلية التربية التي تضم كوكبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس، وجهاز إداري متميز، يعملون تحت قيادة واعية للكلية تحسن توظيف جميع موارد الكلية؛ المادية، والبشرية.

وأضاف محمود يونس، أن جميع قطاعات الجامعة تعمل، وتتعاون؛ من أجل تحسين مستوى الخدمات التي تُقدَّم للطلاب، وتحسين مستوى العملية التعليمية؛ بهدف أن نُقدِّم للمجتمع خريجين على مستوى عال من الكفاءة والخبرة.

وفي محاضرته استعرض د.مصطفى مرسي، أهم نقاط القوة والضعف بالجهاز الإداري للجامعة، موضحاً: إن اللجنة قامت بالتعاون مع الدكتور أحمد السباعي مدرس إدارة الأعمال بكلية التجارة؛ بعمل استبيان لمعرفة مدى موافقة العاملين على وجود عدد كبير من نقاط القوة، والضعف، والفرص، والتهديدات الخارجية، وقد تم توزيعه على الحاضرين؛ لمعرفة آرائهم وتحليلها، ووضع توصيات مناسبة؛ للمشاركة الفعالة في وضع استراتيجية الجامعة 2024 /2029.

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أعضاء هيئة التدريس الإدارة المركزية للموارد البشرية التهديدات الخارجية الدكتور أحمد المنشاوى أمين عام الجامعة هيئة التدريس رئيس الإدارة المركزية رئيس جامعة أسيوط قطاعات الجامعة للموارد البشرية لوزارة التعليم العالي

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