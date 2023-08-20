كشف ملابسات مقطع فيديو اصطدام سيارة بسيدة في الإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات مواقع التواصل يتضمن قيام قائد سيارة أجرة بالاصطدام بإحدى السيدات وإحداث إصابتها بالإسكندرية وضبط مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات مواقع التواصل يتضمن قيام قائد سيارة أجرة بالإسكندرية بالاصطدام بإحدى السيدات وفراره من محل الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ (19) الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية من (مديرة إحدى المدارس تابعة لإدارة المنتزة التعليمية) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام قائد سيارة أجرة بالاصطدام بها وإحداث إصابتها بكدمات متفرقة واتهمت (موظفة حسابات بذات المدرسة) بالتحريض على ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية") وكذا ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من المشكو فى حقها بقصد تخويف المبلغة مقابل تحصلهما على مبلغ مالى منها وتم ضبط الأخيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.