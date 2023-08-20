"المليجي وغيث".. جمال عبدالحميد يكشف لـ"الدستور" أبرز المكرمين بمهرجان القاهرة للدراما

كشفت المخرج جمال عبد الحميد، رئيس لجنة تحكيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما عن آخر الاستعدادات لحفل توزيع جوائز المهرجان المقرر إقامته يوم الخميس المقبل بمدينة العلمين الجديدة.

وقال عبد الحميد في تصريحات لـ"الدستور" أنه انتهى من مشاهدة الأعمال التلفزيونية المشاركة هذا العام في مهرجان القاهرة للدراما والتي عرضت على مدار العام مشيرًا إلى أن جميع المسلسلات مميزة وهذا يدل على جودة الأعمال الفنية المصرية والخبرات الكبيرة التي يتمتع بها صناعها سواء خلف الكاميرا أو امامها.

وأضاف أنه انتهى من جميع ترشيحات الأسماء المقرر تكريمها في حفل توزيع جوائز الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما سواء في الاكسسوار أو الملابس أو الديكور وكذلك المخرجين والمؤلفين والممثلين بجميع تصنيفاتهم مشيرا إلى إنه سوف يتجه إلى مدينة العلمين الجديدة يوم الأربعاء المقبل لوضع اللمسات النهائية على حفل توزيع الجوائز المقرر اقامته يوم الخميس المقبل.

أبرز الأسماء المقرر تكريمها بحفل توزيع الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما

وكشف المخرج جمال عبد الحميد عن أبرز الأسماء المقرر تكريمها خلال حفل توزيع الجوائز الذين اثروا بأعمالهم الفن المصري وقال إن هناك أسماء عديدة سوف تكرم خلال الحفل ومن بينهم كل من الفنان الراحل محمود المليجي، والفنان الراحل عبد الله غيث، والفنان الراحل حمدي غيث، والنجم القدير صلاح السعدني، والنجم حسن يوسف، وغيرهم من الفنانين.

وعن الاحتفال في الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما بمرور 60 عاما على الدراما التلفزيونية المصرية قال مصر دولة عريقة بفنها وتاريخها وتضم الآلاف من الأعمال التلفزيونية المميزة والعامة في تاريخ الفن المصري التي قدمت على مدار هذه السنوات لكبار النجوم والصناع قائلا: “لازم نهتم بتاريخ مصر الفني واننا نبرز أهم الأعمال اللي اتعرضت على مدار 60 عاما وشئ يجعلنا أن نشعر بالفخر بجانب إقامته بمدينة العلمين الجديدة”.

يأتى تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - الشريك الاستراتيجي للمهرجان - بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.

وقررت إدارة مهرجان الدراما برئاسة الدكتور يحيى الفخراني أن تضم النسخة الثانية من المهرجان استفتاء للجمهور لاختيار أفضل الأعمال التلفزيونية التي عرض على مدار العام الماضية واختيار أفضل ممثل وممثلة وسيناريو واخراج، ومن المقرر أن تعلن النتائج خلال حفل توزيع الجوائز في يوم 24 أغسطس الجاري.



وبالنسبة للجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما يترأسها المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.