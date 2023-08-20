إيهاب فهمي عن مهرجان القاهرة للدراما: "حدث عظيم وانتظروا مفاجآت"

قال الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية إن افتتاح مدينة العلمين هو حدث قومي، وهي مدينة عظيمة ساحلية يعتبرها العاصمة الثانية الساحلية، مشيرًا إلى أنه صرح عظيم تكون في سنوات قليلة جدًا بكل المنشآت والإمكانيات والإنشاءات.

وأضاف “إيهاب” خلال تصريح لـ الدستور، أن مدينة العلمين خلال عامين ستكون ملتقى سياحي، بل يكاد يكون أعظم ملتقى سياحي حينها، مشيرًا إلى أنهم قرروا برئاسة الدكتور الفنان يحيي الفخراني، والدكتور الفنان أشرف زكي بأن يكون الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما مواكبًا للحدث ويقام بالعلمين الجديدة.

وأشار إلى أن شعار مهرجان القاهرة للدراما هذا العام “60 سنة دراما” احتفالا بمرور ستون عام على أول عمل تلفزيوني من إخراج المخرج نور الدمرداش وهو “هارب من العيال” عام 1962، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل دائمًا رائدة في الفن وهوليوود الشرق.

وعن مفاجآت الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، قال إيهاب فهمي إن هذه الدورة ستشهد فقرات عديدة منها “شكرًا أسعدتمونا” لكل الصناع الذين يبذلون جهد كبير وراء الكاميرات، كما سيشهد جائزة لجنة التحكيم أحسن ممثل وممثلة وغيرها، ثم لأول مرة جائزة الجمهور، لافتًا ان الجوائز ستكون لكل المسلسلات على مدار العام وليس شهر رمضان فقط.

واختتم “فهمي” تصريحه قائلًا: “نحن أمام حدث عظيم ومهرجان كبير وقوي مليء بالنجوم، وسيكون حدث فريد من نوعه”.

في السياق ذاته، تستعد مدينة العلمين لاستقبال النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، والتي تقام تحت عنوان "60 سنة دراما" يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصرى.

وبالنسبة للجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، فيترأسها المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

وتتميز أيضا الدورة الثانية من المهرجان بشكلها التنظيمي الجديد، حيث سوف يتم ترتيب مسرح لحفل مبهر وملىء بالاحتفالات التي تظهر عبر الألعاب النارية، لتعطي أجواء مبهجة للحضور، خاصة وأن الدور سوف تشهد حضورًا فنيًا على مستوى راقٍ وكبير.