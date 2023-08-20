الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد وفاة شخص في المكسيك.. كاليفورنيا تتأهب إلى الإعصار هيلاري

إعصار
إعصار

تستعد ولاية كاليفورنيا الأمريكية لمواجهة إعصار هيلاري، الذي بدأ بالفعل في جلب رياحًا شديدة وفيضانات قوية إلى ساحل المحيط الهادئ بالمكسيك.

ووفقا لشبكة cnn الأمريكية، فإن الإعصار ضرب ولاية باجا كاليفورنيا المكسيكية، برياح تصل سرعتها إلى 85 ميلاً في الساعة (140 كم / ساعة). ومن المتوقع بعد ذلك أن تفقد هيلاري سرعتها أثناء تحركها شمالًا.

ومن المتوقع أن تصل إلى جنوب كاليفورنيا كعاصفة استوائية، وهي أول عاصفة تصل إلى تلك الولاية منذ 84 عامًا.

وأشارت الوكالة إلى أن هناك تحذيرات من حدوث فيضانات "كارثية" سواء في الولايات المتحدة الامريكية، أو المكسيك.

وأعلن مسؤولون مكسيكيون، عن وفاة شخص في ولاية باجا كاليفورنيا، أثناء محاولته عبور مجرى مائي، هرباً من العاصفة.

فيما وضعت الحكومة المكسيكية 18 ألف جندي على أهبة الاستعداد للمساعدة في جهود الإنقاذ، في الوقت الذي يقوم فيه ما يقرب من 26 مليون شخص في جنوب غرب الولايات المتحدة لمراقبة الفيضانات.

تم تخفيض تصنيف هيلاري إلى عاصفة من الفئة الأولى بعد أن ضعفت يوم السبت، لكن المسؤولين استمروا في تحذيراتهم.

في أول حالة تأهب على الإطلاق لمواجهة عاصفة استوائية في ولاية كاليفورنيا، قال المركز الوطني للأعاصير (NHC) إن "الفيضانات التي تهدد الحياة" كانت على الأرجح في باجا كاليفورنيا وجنوب غرب الولايات المتحدة.

قالت نانسي وارد، مديرة مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا لخدمات الطوارئ، إن هيلاري قد تكون واحدة من أسوأ العواصف التي تضرب الولاية منذ أكثر من عقد.

ومن المتوقع هطول ما يصل إلى 10 بوصات (25 سم) من الأمطار في أجزاء من المكسيك وكاليفورنيا ونيفادا ، وفقًا لـ NHC.

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