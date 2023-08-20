ضبط مواد خام مجهولة المصدر داخل مصانع مواد غذائية

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية مواد خام مجهولة المصدر داخل مصانع مواد غذائية بناءً على توجيهات المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع.

وشنت إدارة برج العرب التموينية بالمديرية، برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، وفريق العمل التابع للإدارة بحملة تموينية بنطاق الإدارة التى أسفرت عن ضبط أحد مصانع المواد الغذائية لحيازته واستخدام مواد وخامات غير مدون عليها أي بيانات ومجهولة المصدر.

تم التحفظ على 20000 كجم من الذرة الصفراء التي تستخدم في صناعة المقرمشات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات داخل إحدى الخزانات بالمصنع.

كما تم تحرير محضر حيازة واستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات داخل إحدى مصانع تصنيع اللحوم وتم ضبط والتحفظ على 1250 كجم من الحلبة المطحونة الناعمة داخل اجولة بلاستيكية غير مدون عليها أي بيانات و مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.